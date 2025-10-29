29.10.2025  Pressemeldung Alle News von KERMI Raumklima

KERMI Raumklima: JETZT NOCH VON DER AKTION „SPAR DIR DEN FARBAUFSCHLAG” PROFITIEREN

Anlässlich unseres 30-jährigen Badheizkörper-Jubiläums erhalten Sie bis 31. Dezember 2025 farbige Modelle der Serien Credo Half flat, Casteo und Tabeo ohne Aufpreis.

Machen Sie es sich bunt und wählen Sie Ihre Wunschfarbe aus dem KERMI-Farbkonzept und den RAL Classic Farben.

Zu den Aktionsmodellen 

KERMI GmbH
KERMI GmbH
Raumklima
Pankofen - Bahnhof 1
94447 Plattling
Deutschland
Telefon:  09931 - 5010
www.kermi.com
