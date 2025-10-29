KERMI Raumklima: JETZT NOCH VON DER AKTION „SPAR DIR DEN FARBAUFSCHLAG” PROFITIEREN
Machen Sie es sich bunt und wählen Sie Ihre Wunschfarbe aus dem KERMI-Farbkonzept und den RAL Classic Farben.
Zu den Aktionsmodellen ➔
Machen Sie es sich bunt und wählen Sie Ihre Wunschfarbe aus dem KERMI-Farbkonzept und den RAL Classic Farben.
Zu den Aktionsmodellen ➔
16.10.2025
6,3 % der Bevölkerung konnten 2024 aus Geldmangel ihre Wohnung nicht angemessen warm halten
mehr
Quelle: destatis.de
13.10.2025
Großhandelspreise im September 2025: +1,2 % gegenüber September 2024
mehr
Quelle: destatis.de
13.10.2025
Beantragte Regelinsolvenzen im September 2025: +10,4 % zum Vorjahresmonat
mehr
Quelle: destatis.de