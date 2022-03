Pressemeldung

Die AL-Box Uni besteht, wie die übrigen Bauteile des AL-Systems, aus einem Polyiso- cyanurate-Hartschaum mit einer 0,2 mm starken Aluminium-Grobkorn-Ummantelung. Angeboten werden fünf Bauformen für Muffenarmaturen von DN 20 bis DN 50 und acht Bauformen für Flanschventile von DN 15 bis DN 200. Dank des vorgestanzten Weich­schaumadapters für die Spindelbereiche der Armaturen bieten sich für die Dämmboxen vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Die AL-Box Uni kann für eine Anwendung als Wärmedämmung bis zu einer Temperatur von 150°C eingesetzt werden und ist mit den aktuellen Bestimmungen der EnEV und des GEG konform.

Die formstabile und leicht zu montierende Box wird mit Spannbändern aus verzinktem Stahl oder mit Spannringen aus Polyamid zusammengehalten.

Ergänzend zum bekannten AL-System können nun ganze Heizungsanlagen oder Übergabe­stationen durch die Kombination aus Dämmboxen, Rohren und Bögen aus dem AL-System einheitlich gedämmt werden. Dank des patentiertem, teleskopierbaren PIP- (Pipe-in- Pipe) und POP- (Pipe-over-Pipe) System wird das Dämmen von Anlagen für den Verarbei­ter noch weiter erleichtert.

Die AL-Box Uni bietet hervorragende Dämmeigenschaften.

Anhand der Messergebnisse, die an der GWK Wärmeverlust-Testanlage gemessen werden, zeigt sich deutlich, welch enormes Einsparpotential in der Dämmung von Armaturen und Ventilen steckt.

Bei einem AT von 50° verliert ein Flanschabsperrventil DN 80 in der Baulänge F1 bereits bis zu 135 Watt. Mit einer passenden 50 %-Dämmung kann dieser Wärmeverlust auf 19 Watt reduziert werden.

Ausschreibungstexte und ausführliche Informationen zu allen GWK Kuhlmann Systemen finden Sie auf www.ausschreiben.de.