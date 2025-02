Das KFE Scan and Win-Gewinnspiel von Aalberts hfc wurde bis zum 30. April 2025 verlängert. In dem Zeitraum haben Käufer der Simplex KFE-Kugelhähne nun die Möglichkeit, 1.000 digitale Geschenkkarten sowie ein neues iPhone zu gewinnen. Denn jede Verpackung des Produkts enthält einen Code, der zur Teilnahme an der Aktion berechtigt. Foto: Aalberts hydronic flow control/ presigno

Aalberts hfc verlängert KFE Scan and Win-Gewinnspiel

Das erfolgreiche KFE Scan and Win-Gewinnspiel von Aalberts hfc geht in die Verlängerung: Ursprünglich bis zum 31. Januar 2025 geplant, haben Käufer der Simplex KFE-Kugelhähne nun bis zum 30. April 2025 die Möglichkeit, an der Aktion teilzunehmen und attraktive Preise zu gewinnen. Auch die Anzahl der digitalen Geschenkkarten verdoppelt sich. Zu verlosen gibt es nun insgesamt 1.000 digitale Gutscheine sowie ein neues iPhone.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Laufzeit des KFE Scan and Win-Gewinnspiels bis zum 30. April 2025 verlängern und die Anzahl der Gewinne erhöhen konnten. Die Resonanz war bislang überwältigend und zeigt, wie beliebt unsere Simplex KFE-Kugelhähne auf dem Markt sind. Mit der Verlängerung möchten wir noch mehr Kunden die Chance geben, Teil der Aktion zu werden und ihnen für ihre Treue mit Gewinnen von insgesamt 1.000 digitalen Geschenkkarten und einem neuen Smartphone danken“, betont Christian Kruse, Managing Director der DACH-Region bei Aalberts hydronic flow control.

Scannen, gewinnen und mehrfach teilnehmen

Käufer der Simplex KFE-Kugelhähne können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie den QR-Code scannen, der in den Verpackungen enthalten ist und anschließend den persönlichen Gewinncode eingeben. „Die Teilnehmer erfahren direkt, ob sie zu den Gewinnern gehören“, erklärt Christian Kruse. Zu den begehrten Preisen gehören ein iPhone 15 sowie 1.000 digitale Geschenkkarten im Wert von je 20 Euro. „Da jede Verpackung einen neuen individuellen Code enthält, ist eine mehrfache Teilnahme am Gewinnspiel möglich“, fährt er fort.

Nach der Registrierung mit dem einmaligen Code erfährt der Käufer des Simplex KFE-Kugelhahns umgehend, ob die Zahlenkombination mit einem Preis verbunden ist. Während die digitalen Geschenkkarten innerhalb von 48 Stunden per E-Mail verschickt werden, wird das iPhone 15 persönlich von einem Vertreter von Aalberts hydronic flow control überreicht. Dabei erhöhen mehrere Käufe der Simplex KFE-Kugelhähne die Gewinnchance: Denn jede Verpackung enthält einen neuen persönlichen Zahlencode, der eine Teilnahme an der Aktion ermöglicht.

Mehr Informationen zum Gewinnspiel und zur Eingabe des Codes gibt es hier: flamco.aalberts-hfc.com/de/pageid/landingpage-kfe-scanandwin