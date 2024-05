Die Wilo Gruppe lobt in diesem Jahr zum ersten Mal den Ecolution Award aus. Vom 2. April bis zum 30. September können sich Wilo-Kundinnen und -Kunden mit innovativen Projekten aus der Wasserwirtschaft für die neue Auszeichnung bewerben. Mit dem Preis belohnt der multinationale Technologiekonzern Projekte, die besonders effizient, betriebssicher, umweltfreundlich und damit zukunftsweisend für die gesamte Branche sind.

„Der Ecolution Award zeichnet Projektverantwortliche aus, die mutig vorangehen und so Maßstäbe für die gesamte Wasserwirtschaft setzen“, erklärt Dr. Patrick Niehr, Mitglied des Vorstands und CCO der Wilo Gruppe. „Sie sind die Pioniere Ihrer Branche – und zurecht stolz auf Ihr Projekt. Teilen Sie es mit uns! Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen.“

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist entscheidet eine Jury aus Branchenexpertinnen und -experten über die Gewinnerinnen und Gewinner in drei Kategorien: Die Kategorie „Steigerung der Energieeffizienz“ zielt auf Projekte ab, die zum Beispiel durch den Einsatz von digitalen Lösungen zur Effizienzsteigerung oder besonders durch Investitionen in energieeffiziente Wilo-Lösungen auffallen. Der Ecolution Award in der Kategorie „Erhöhung der Betriebssicherheit“ belohnt Projekte, die etwa auf Komponenten mit Frühwarnsystemen zurückgreifen – so können Fehler schneller behoben und Folgeschäden vermieden werden. In der Kategorie „Übertreffen von Umweltanforderungen“ werden Projekte ausgezeichnet, die zum Beispiel durch den Einsatz von erneuerbaren Energien oder durch Prozesse zur Entfernung von Spurenstoffen zum Umweltschutz beitragen.

Voraussetzung für die Teilnahme ist der Einsatz von Produkten, Systemen und Lösungen von Wilo. Teilnahmeberechtigt sind Wilo-Kundinnen und Kunden aus der ganzen Welt. Den Gewinnerinnen und Gewinnern des ersten Ecolution Awards winkt neben der Auszeichnung als zukunftsweisendes Wasserwirtschaftsunternehmen eine Preisverleihung auf dem Wilopark in Dortmund, inklusive Führung durch Wilos Smart Factory und Abendprogramm. Zudem setzt Wilo die ausgezeichneten Projekte über verschiedene Kanäle aufmerksamkeitsstark in Szene.

Alle Informationen zum Ecolution Award sowie die Teilnahmebedingungen finden Sie hier online.