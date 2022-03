Pressemeldung

Deutschland will im Eiltempo aus Gas und Öl aussteigen. Der Einsatz von Technik, die erneuerbare Energiequellen nutzbar macht, wird daher bei Neubau und Sanierung vom Bund gefördert. Ein Förderfokus liegt hier auf der Wärmepumpentechnologie: Wärmepumpen bieten zeitnah umsetzbare und effiziente Lösungen für jeden Energiebedarf. Die Energieerzeuger versorgen Einzelhaushalte, Mehrfamilien- oder Bürogebäude, Gewerbe- oder Industrieanlagen. So bietet EQtherm Baureihen an, die praktisch jeden Energiebedarf zum Heizen/Kühlen und für Warmwasser decken können, beispielsweise in Kaskaden, und sogar klimaneutral mit PV-Strom.

Effizienzsäulen: Inverter, PV-Strom, E-Smart

Die Wärmepumpen von EQtherm nutzen Luft- und Erdenergie: EQ AIR Compact (Luft-Wasser) und EQ SOL (Sole-Wasser) Wärmepumpen erzielen dabei Leistungswerte, die den staatlichen Förderkriterien voll entsprechen. Ihre Effizienz beruht auf einem integrierten Inverter, der die Wärmepumpenleistung laufend an den Gebäude-Energiebedarf anpasst (Modulation). Diese Modelle laufen besonders ruhig, takten selten und verbrauchen selbst wenig Energie. Auch der Lebenszyklus verlängert sich. Mit PV-Strom lassen sich EQ AIR Compact und EQ SOL klimaneutral betreiben. Zur Solaranlage auf dem Dach passt das E-Smart PV-Strommanagement: Damit werden, bei entsprechender Leistung, neben der Wärmepumpe, auch andere Stromverbraucher und Batteriespeicher für Elektrofahrzeuge mit PV-Strom versorgt.

Hohe Autarkie durch Kompaktlösungen

Solche Kompaktlösungen von EQtherm gewährleisten, dass bis zu 80% erneuerbare Energien kostenlos nutzbar sind. E-Smart sorgt dabei für die Optimierung des Energieeinsatzes im gesamten Gebäude und erzielt einen hohen Autarkiegrad. Die Balance zwischen Energieproduktion und -einsatz fällt umso besser aus, wenn zur Kompaktlösung die verbrauchsarmen Flächenheiz- und Kühlsysteme von EQtherm gehören: Die Niedertemperaturanlagen (VL: ca. 35°C) lassen sich optimal effizient kombinieren mit EQ AIR Compact oder EQ SOL Wärmepumpen sowie Puffer- und Warmwasserspeichern.

Effizienzsäule: Dynamische Verteilertechnik

Systemeffizienz entscheidet sich auch an der Schnittstelle der Wärme-/Kälteübergabe. EQtherm bietet hier besonders effiziente dynamische Verteilertechnik an zum automatischen Hydraulik-Abgleich. Damit gewährleistet beispielsweise der EQ Dynamic Verteiler einen durchweg gleichbleibenden Volumenstrom im Heiz- und Kühlkreis, auch bei variierenden Differenzdrücken, sodass Räume stets gleichmäßig und effizient beheizt werden.

Auch das System EQ PEM für permanentes Energiemanagement reguliert die Heiz- und Kühlflächen von EQtherm dynamisch. Diese Verteilertechnik regelt den Energiefluss in den einzelnen Räumen und Zonen durch temperatur- sowie zeitbasierte Messwertanalysen. Bei Schwankungen ab 1 Grad erfolgt automatisch ein Hydraulik-Abgleich. Der kontinuierliche Lastausgleich (keine Lastspitzen) und die Smart Start/Smart Stopp-Funktion erzielen ebenfalls einen optimalen Heizmittelfluss im System. EQ PEM kann dazu eine Wärmepumpe steuern: Positiv ist hier, dass der automatische Hydraulik-Abgleich Temperaturschwankungen ausgleicht, etwa nach Bedienfehlern bei der Einzelraumregelung. Und: Die EQ Inverter-Wärmepumpe taktet noch seltener. Gleichzeitig wird die Modulation ununterbrochen garantiert, weil ein Ventil immer geöffnet bleibt.

Förderung für EQ Technik nutzen Für Kompaktlösungen von EQtherm zur Energie-, Wärme-/ Kälte- und Warmwassererzeugung stehen unterschiedliche Fördertöpfe bereit, gerade für Heizungssanierungen. Hier schlägt der BAFA-Zuschuss von 35% für die Anschaffung und Installation einer EQ AIR Compact oder EQ SOL Wärmepumpe zu Buche. Weitere 10% gibt es, wenn dabei eine Ölheizung entfällt, und nochmals 5% für einen Sanierungsfahrplan: So können bis zu 50% der Kosten für die Wärmepumpe refinanziert werden. Einzelne Komponenten werden ebenfalls mitgefördert, wie Wechselrichter oder Batteriespeicher für das E-Smart-System.

