Für den altersgerechten Umbau stehen jetzt wieder satte Förderzuschüsse bereit – und zwar doppelt so viele wie im Vorjahr. Barrierefreie Bäder sind gefragt wie nie, besonders in einer älter werdenden Gesellschaft. Um dieses Potential nutzen und sich positiv vom Wettbewerb abheben zu können, bieten interdomus Haustechnik und die GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik SHK-Fachbetrieben das dreitägige Online-Seminar „Fachbetrieb Komfort Barrierefrei“ an.

In fünf Modulen à 120 Minuten erfahren Sie, wie Sie ein Generationenbad planen, das alle Anforderungen an Barrierefreiheit erfüllt und sowohl zukunftssicher als auch subventioniert ist. Zum Abschluss erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat.

Die Module im Überblick:

Modul 1: Der "neue" Markt / Altersbedingte Veränderungen

Modul 2: Regulatorischer Rahmen / Beispiellösungen aus der GGT-Ausstellung 1

Modul 3: Beispiellösungen aus der GGT-Ausstellung 2 / Die GGT Musterhäuser

Modul 4: Kostenträger und Finanzierungswege

Modul 5: Zielgruppenorientiertes Marketing

Im Seminar inbegriffen ist ein virtueller Rundgang durch die Ausstellung bei der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik in Iserlohn.

Das GGT Seminar Digital "Fachbetrieb Komfort Barrierefrei" findet vom 12.-14. März 2024 statt.

Seminarleiterin: Dr. Vera Gerling, Leitung Schulung & Consulting bei der GGT.

Nähere Informationen, Uhrzeiten sowie Link zur Anmeldung finden Sie auf der Homepage www.interdomus.de/events