Beim diesjährigen Baupartner-Forum steht die Abdichtung der Gebäudehülle im Mittelpunkt. Veranstaltet wird das Forum vom Unternehmen Remmers in Kooperation mit den Partnern Wolf, SIGA, VEKA und DOYMA.

Am 22.05.2025 findet das Baupartner-Forum im Training- und Service-Center von Remmers im Troisdorf-Oberlar statt.

Im Laufe der Veranstaltung erwarten Sie spannende Fachvorträge, praxisnahe Einblicke und die Möglichkeit zum intensiven Austausch mit Experten aus der Branche. Im Fokus stehen aktuelle Themen rund um die Abdichtung der Gebäudehülle.

Ablauf des Baupartner-Forums

09:30 Uhr – Come Together & Begrüßung

Der Tag beginnt mit einem entspannten „Come Together“. Nutzen Sie die Gelegenheit zum ersten Kennenlernen und Netzwerken. Anschließend heißt Sie der Veranstalter Remmers gemeinsam mit den Partnerunternehmen VEKA, SIGA, Wolf und DOYMA herzlich willkommen und gibt einen Ausblick auf das Tagesprogramm.

10:15 Uhr – Fachvortrag: Schwellenkonzept zur Barrierefreiheit nach DIN 18040

Kai Grewe von der VEKA AG erläutert in seinem Vortrag die Anforderungen an barrierefreie Schwellenlösungen gemäß der Norm DIN 18040. Im Mittelpunkt stehen praxisgerechte Konzepte für die Integration barrierefreier Übergänge in moderne Gebäudeplanungen.

11:00 Uhr – Fachvortrag: Kleine Fuge, große Wirkung

André Osthaar von der SIGA Cover GmbH Deutschland zeigt auf, welche zentrale Rolle Fugen in der Bauphysik spielen. Er geht auf Details der Fugenausbildung, Luftdichtheit und deren Auswirkungen auf Energieeffizienz und Bauschadensfreiheit ein.

12:00 Uhr – Mittagspause

Stärken Sie sich bei einem gemeinsamen Mittagessen, knüpfen Sie neue Kontakte oder vertiefen Sie Gespräche mit Referenten und Teilnehmenden.

13:00 Uhr – Fachvortrag: Abdichtung bodentiefer Elemente mit flüssigen Abdichtungsstoffen (nach DIN 18533)

Peter Stuckenberg von der Remmers GmbH präsentiert moderne Abdichtungslösungen für bodentiefe Bauelemente. Der Fokus liegt auf flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen und deren Anwendung im Einklang mit der Norm DIN 18533.

13:45 Uhr – Fachvortrag: Dichtungssysteme & Hausausführungen

Als Referent der DOYMA GmbH & Co erläutert Thomas Wagner das Thema innovative Dichtungssysteme im Bereich der Gebäudehülle und geht auf verschiedene Hausausführungsmöglichkeiten ein.

14:30 Uhr – Kaffeepause

Bei einer Tasse Kaffee oder Tee haben Sie Gelegenheit, die bisherigen Inhalte Revue passieren zu lassen, Fragen mit den Referenten zu klären oder sich mit anderen Fachleuten auszutauschen.

14:50 Uhr – Fachvortrag: Ausschreibung und anerkannte Regeln der Technik aus rechtlicher Sicht

Rechtsanwalt Andreas Fligg beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen bei Bauausschreibungen und geht insbesondere auf die Bedeutung der anerkannten Regeln der Technik ein. Der Vortrag liefert wertvolle Hinweise für Planer, Ausführende und Auftraggeber.

16:00 Uhr – Abschlussworte

Zum Abschluss der Veranstaltung fassen die Veranstalter die wichtigsten Erkenntnisse des Tages zusammen und bedanken sich für Ihre Teilnahme. Es besteht die Möglichkeit für letzte Fragen oder Gespräche mit den Referenten.

