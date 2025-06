1972 brachte Uponor (heute GF Building Flow Solutions) die weltweit ersten PEX-Rohre auf den Markt und revolutionierte damit die gesamte Branche. Das Kunststoffrohrsystem für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen erfüllt alle Anforderungen an eine hygienische Installation. Die aus hochmolekularen Polyethylen-Kunststoff bestehenden Rohre geben weder Geschmack noch Geruch, Schwermetalle oder Substanzen an das Trinkwasser ab; das langlebige Material wird durch hohe Fließgeschwindigkeiten oder Wasser mit niedrigem pH-Wert nicht beeinträchtigt. Der Memoryeffekt und die große Rückstellkraft der Rohre bildet die Grundlage für die Verbindungstechnik Uponor Q&E (Quick & Easy), mit der Uponor 1994 einen neuen Standard für Rohrverbindungen setzte.

Innovative Verbindungstechnik mit minimalem Montageaufwand

Bei Uponor Quick & Easy ist der Name Programm, denn die Fittinge werden in nur drei einfachen Schritten mit dem Rohr verbunden. Das Rohrende und der aufgesteckte Q&E Sicherungsring wird aufgeweitet. Das aufgeweitete Rohr wird dann auf das Fittingende geschoben. Den letzten Schritt übernimmt das Material selbst; die Verbindung wird in Sekundenschnelle durch das Schrumpfen des Rohrs hergestellt. „Unsere Uponor Q&E Fittings benötigen für die Installation keinen Brenner, Kleber, Lötmittel, Flussmittel oder Lehren. Das einzigartige Formgedächtnis der Rohre bildet eine dichte Abdichtung um das Fitting und schafft so innerhalb von Sekunden eine starke, zuverlässige Verbindung“, erklärt Charlotta Persfell, Chief Marketing Officer, GF Building Flow Solutions. „Und das mit minimalem Aufwand, was Installationszeit und -kosten spart.“

Die Kombination aus den einzigartigen Verbindungstechnologien und der bewährten Leistung der Uponor PEX-Rohre ist einer der Gründe für den weltweiten Erfolg des PEX-Rohrsystems. Charlotta Persfell sagt: „In Nordamerika ist Uponor als führendes Unternehmen für flexible Polymer-Rohrleitungslösungen mit dem branchenweit am meisten getesteten, gelisteten und nach Vorschriften zugelassenen PEX-Rohrleitungsprodukt auf dem Markt anerkannt. Basierend auf dem gleichen Prinzip der PEX-Dehnungsverbindung wie Q&E, bietet das ProPEX®-Verbindungssystem gemäß der F1960-Norm Rohrverbindungen, auf die sich unsere Kunden seit Jahrzehnten verlassen.“

Kontinuierliche Produktentwicklung als Teil der Erfolgsgeschichte

Angetrieben durch das kontinuierliche Bestreben zur Innovation investiert GF Building Flow Solutions kontinuierlich in die Entwicklung seiner Lösungen und führt auf der Grundlage von Kundenfeedback und Marktanforderungen neue Funktionen und Verbesserungen ein. „Im Jahr 2023 haben wir das weltweit erste biobasierte PEX-Rohr auf den Markt gebracht und damit den CO2-Fussabdruck im Vergleich zu PEX- Rohren auf fossiler Basis um bis zu 90% reduziert“, sagt Charlotta Persfell. „Mit diesem Produkt haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht, um den aufkommenden Bedarf an nachhaltigem Bauen zu bedienen und unsere Kunden dabei zu unterstützen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen, neue Standards zu setzen und ihre Umweltziele zu erreichen.“

Kundenzufriedenheit, die überzeugt – seit 30 Jahren

Mit über 500 Millionen verkauften Fittings gehört Uponor Quick & Easy zu den Systemen, auf das Profis setzen, wenn es um zuverlässige, einfach zu installierende und dauerhafte Rohrverbindungen geht. „Unsere Nähe zu den Fachpartnern und ihr praktisches Know-how sind zentrale Impulse für unsere Produktentwicklung. Das positive Feedback unserer Fachpartner bestätigt unser Engagement für Produkte, die eine effiziente, sichere und stressfreie Installation ermöglichen“, sagt Charlotta Persfell.



Alberto Tejero von Istalaciones (Spanien) sagt: „Seit über 20 Jahren verlassen wir uns bei unseren Installationen auf das Quick & Easy-System. Die Schnelligkeit, Sauberkeit und Sicherheit des Systems – insbesondere im Vergleich zu unserer früheren Arbeit mit Kupfer – haben es zu unserer bevorzugten Wahl gemacht. Die Flexibilität der Rohre, zusammen mit einer großen Auswahl an Zubehör, ermöglicht es uns, auch an schwer zugänglichen Stellen zu arbeiten.“



Sig. Halvorsen von Sandnes (Norwegen) sagt: „Wir vertrauen seit 1998 auf das Quick & Easy-System und haben es zunächst wegen seiner sicheren Verbindungstechnik im Vergleich zu den damals üblichen Schraubsystemen gewählt. Was uns besonders auffällt, ist die Zuverlässigkeit des Systems – Leckagen sind selten, und die Konstruktion macht eine fehlerhafte Installation nahezu unmöglich, was die Sicherheit bei jedem Projekt gewährleistet.”

Vorteile des Uponor Q&E-Systems auf einen Blick:



• Bewährte Qualität: Seit über 30 Jahren bekannt für Zuverlässigkeit und innovative Leistung

• Starke Verbindungen: Dauerhafte Dichtheit durch den Memory-Effekt der PE-Xa-Rohre

• Einfache Installation: Erheblich reduzierte Installationszeit und -kosten

• Langlebig: Kein Lochfraß, keine Ablagerungen oder Korrosion

• Benutzerfreundlich und sicher: Fehlerarmes, selbsterklärendes System, keine O-Ringe oder andere bewegliche Teile, wodurch das Risiko von Leckagen reduziert wird, kein Lötzinn, Brenner, Flussmittel oder Lösungsmittel für die Installation erforderlich

• Vielseitig: Geeignet für Wasser- und Heizungsinstallationen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden