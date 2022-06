Die Armaturenserie IXMO von KEUCO erfreut sich dank der Bündelung von Funktionen bei minimalistischem Erscheinungsbild großer Beliebtheit bei Designliebhabern und Sanitärprofis. IXMO Armaturen sind für alle Bereiche im Bad erhältlich: Waschtisch, Dusche, Wanne und Bidet. Jetzt erhält die Armaturenserie weiteren Zuwachs mit Sensorarmaturen für den Waschtisch.

Berührungslose IXMO Sensorarmaturen für den Waschtisch vereinen viele Vorteile: Zum einen bieten sie ein Höchstmaß an Hygiene und Schutz, zum anderen sind sie als smarte Lösung komfortabel, reinigungsfreundlich und wirtschaftlich attraktiv. Denn dank exakter Dosierung lassen sich Wasser und Kosten sparen. Damit punkten die Sensorarmaturen gleichzeitig beim Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Vor diesem Hintergrund wächst die Nachfrage nach berührungslosen Armaturen – sowohl im öffentlichen und halböffentlichen Bereich als auch für private Lifestyle-Bäder.

Die IXMO Sensorarmaturen für den Waschtisch sind erhältlich als Stand- und Wandauslaufmodell. Für die Wandauslaufarmatur steht eine minimalistische runde oder eckige Rosette zur Wahl, die Standarmatur kommt ohne Rosette aus. Mit ihrer klaren, reduzierten Designsprache und intelligenten Technik eignen sich die IXMO Sensorarmaturen perfekt für den privaten und (halb-) öffentlichen Gebrauch. Sie lassen sich mit vielen Waschtischvarianten und Badeinrichtungsstilen optimal kombinieren. Neben klassischem Chrom setzen die Sensorarmaturen als Stand- oder Wandauslaufmodell alternativ in Schwarz matt, passend zu den weiteren Produkten der KEUCO BLACK SELECTION, kraftvolle Akzente im Bad.

Dank eines präzisen Infrarotsensors, der in seiner Empfindlichkeit und Reichweite flexibel angepasst werden kann, zeichnen sich die berührungslosen IXMO Sensorarmaturen durch eine einfache, intuitive Bedienung aus. Wasser fließt nur dann, wenn die Hände unter den Auslauf gehalten werden, bzw. wenn der Infrarotsensor eine Bewegung unter dem Auslauf feststellt. Mit der praktischen Funktion „Reinigungs-Stop“ kann man die Armatur reinigen, ohne dass Wasser läuft. Ein weiteres Plus: Da sich das Wasser berührungslos an- und ausstellt, ist der Reinigungsaufwand an der Armatur auf ein Minimum reduziert.

Durch die einstellbare Nachlaufzeit von einer Sekunde bis maximal 10 Sekunden, bis zur Abschaltung, sind die IXMO Sensorarmaturen Wasser besonders effizient und nachhaltig. Das ermöglicht einen sparsamen und ressourcenschonenden Wasserverbrauch. Die Verstellung der Wassertemperatur erfolgt bei dem Standmodell über einen kleinen Hebel an der Rückseite der Armatur. Ist eine dauerhafte Temperaturregelung, speziell im öffentlichen Bereich, nicht gewünscht, kann der Einstellhebel nach der Ersteinstellung demontiert werden. Bei der Wandauslaufarmatur erfolgt die Verstellung der Temperatur in der Untertischbox, unter dem Waschtisch.

Optimaler Trinkwasserschutz: Eine an- und abschaltbare automatische Standardhygienespülung in einem Intervall von 3, 6, 12 oder 24 Stunden verhindert mikrobiologische Verunreinigungen durch Standwasser und sorgt somit für Trinkwassersicherheit. Dies ist vor allem für den Einsatz in (halb) öffentlichen Bereichen wichtig.

Die IXMO Sensorarmatur als Standmodell ist dank der integrierten Technik ganz einfach und schnell, wie ein üblicher Einhebelmischer zu installieren. Somit ist auch eine Umstellung von einem Einhebelmischer auf die IXMO Sensorarmatur im Batteriebetrieb überall und jederzeit möglich. Das Standmodell für den Waschtisch ist in einer batterie- und in einer stromnetzbetriebenen Variante erhältlich. Das Wandauslaufmodell seht im Netzbetrieb zur Verfügung. Zur Installation wird der Wandauslauf an einen Unterputz-Grundkörper angeschlossen, der mittels Leerrohr mit der Untertischbox unterhalb des Waschtisches verbunden wird.

Für eine einfache und bequeme Einstellung der IXMO Sensorarmaturen bietet KEUCO eine kostenlose App an. Dafür muss lediglich ein zusätzlicher Bluetooth Adapter zwischen Sensor und Stromversorgung mittels einfacher Steckverbindung montiert werden. Der Adapter kann nur in Verbindung mit der Netzteilvariante genutzt werden. Der Adapter selbst hat kein zusätzliches Netzteil.

Die IXMO Sensorarmaturen bieten berührungslosen Komfort, sowohl für die smarte Hygiene, als auch für die kosteneffiziente Nutzung. Mit ihrem ikonischen IXMO-Design in Chrom oder Schwarz matt tragen sie zu einer modernen und starken Badausstattung bei.