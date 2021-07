Pressemeldung

Auch in besonderen Oberflächen erhältlich: in Schwarzchrom gebürstet sind die IXMO Armaturen in der Dusche ein Hingucker.

Die Armaturenserie IXMO von KEUCO erfreut sich dank der Bündelung von Funktionen bei minimalistischem Erscheinungsbild großer Beliebtheit bei Designliebhabern und Sanitärprofis. Denn der Name ist Programm. IXMO steht für „x Möglichkeiten“ und verspricht: Gestaltungvielfalt und Planungsfreiheit, Ästhetik und Pflegeleichtigkeit, schnelle und günstige Installation.

„Bei der Produktentwicklung geht es uns darum, Bäder attraktiv zu gestalten und komplexe Funktionalitäten im Design zu integrieren“, so Dirk Hagedorn, Leitung Marketing und Produktentwicklung bei KEUCO. Daher das Motto „Weniger kann mehr“. Diesen Anspruch erfüllt die Armaturen-Serie IXMO konsequent. Braucht man bei „herkömmlichen“ Armaturen-Planungen für die Dusche noch viele Elemente auf der Wand, sind es mit IXMO nur noch wenige. Eine ruhige Raumästhetik entsteht.

Gleichzeitig sind die Armaturen, in rundem oder eckigem Design mit lediglich 90 mm Durchmesser bzw. Kantenlänge, im Design sehr reduziert. Das liegt an der einzigartigen Zusammenfassung von Funktionen. So sind Drei-Wege Ab- und Umstellventil, Schlauchanschluss und Brausehalter beispielsweise in nur einem Modul integriert. Design, das vorher so nicht möglich war und KEUCO als Armaturenhersteller „made in Germany“ zum Vorreiter macht. Mit der technischen Konstruktion hat das Unternehmen einen Meilenstein in der Armaturenentwicklung, aber auch ein weiteres Markenzeichen in der Sanitärbranche gesetzt.

Mit der Möglichkeit, die einzelnen Armaturenelemente individuell und frei zu positionieren, bietet IXMO maximale Planungsfreiheit. Ob horizontale oder vertikale Anordnung der Armaturenmodule – auf einer speziellen Montageschiene können sie stufenlos verschoben und fixiert werden. Damit gelingt die präzise Ausrichtung der Elemente ganz einfach.

Weitere intelligente Montagedetails sorgen für eine schnelle und sichere Installation. So lassen sich die IXMO Armaturen dank des intelligenten Tiefenausgleiches stufenlos für unterschiedliche Einbautiefen einstellen. Ideal für dünne Wände oder bei Modernisierungen. Die Ausladung vor der Wand bleibt gleichzeitig immer konstant. On Top: Selbst für den Fall von vertauschten Wasserwegen haben die IXMO Thermostat-Armaturen eine einfache integrierte Lösung parat.

Individuelle Kombinationsmöglichkeiten mit bis zu drei unterschiedlichen Wasserauslässen schaffen optimales Duschvergnügen. Kombinierbar sind Kopfbrause, Handbrause mit Brausestange oder mit Wandhalter, Schwallbrause und Gussschlauch. Sechs edle Oberflächen stehen zur Wahl: verchromt, Edelstahl-finish, Aluminium-finish, Bronze gebürstet, Nickel gebürstet und Schwarzchrom gebürstet. Der IXMO Onlineplaner unter www.ixmo.de führt in wenigen Schritten zur persönlichen Duschlösung. Das Ergebnis als Artikelübersicht inklusive des Installationsschemas kann als pdf gespeichert und ausgedruckt sowie die Darstellung der Armaturen in der Dusche angezeigt werden.

„Star“ in der Welt von IXMO und Design-Highlight mit herausragender Funktionsbündelung ist das IXMO_solo Thermostat für die Dusche. Übliche Thermostat-Lösungen benötigen für die Einstellung von Wassertemperatur und -menge zwei Elemente auf der Wand und mit dem Schlauchanschluss ein drittes. Das IXMO_solo Thermostat hingegen fasst Absperrventil, Thermostat und Schlauchanschluss designstark in nur einem Element zusammen.

Auch der IXMO_solo Einhebelmischer vereint die Regelung von Wassermenge und -temperatur sowie den Schlauchanschluss in einem einzigen Modul und eröffnet damit neue Gestaltungsfreiräume im Duschbereich.

Die IXMO Armaturen werden ergänzt durch umfangreiches Zubehör. Auch hier gilt: minimalistisches Design, maximaler Nutzen. Intelligente Features stecken im Detail. Der höhenverstellbare Brauseschieber lässt sich beispielsweise nicht nur mit einer Hand oder nassen Händen leicht bedienen, sondern auch um 180° drehen – zum Einsetzen der Brause für Rechts- oder Linkshänder. Praktisch ist zudem eine an der Brausestange integrierte, schwenkbare Ablage.

Mit den IXMO Armaturen beweist KEUCO einmal mehr seinen hohen Innovationsanspruch im Bereich Design und Technik.