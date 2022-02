Pressemeldung

Die Armaturenserie IXMO bietet Produkte für alle Bereiche im Bad. Angefangen vom Waschtisch, dem Herzstück eines jeden Bades, über Dusche und Badewanne, bis hin zum Bidet. Verschiedene Oberflächenveredelungen und passendes Armaturen- und Brausenzubehör runden das Konzept harmonisch ab.

IXMO für Dusche und Wanne: Weniger kann mehr

Das Zusammenführen von Funktionalitäten schafft einen ganz eigenständigen Design-Ansatz. Der Designer Dominik Tesseraux entwarf in Zusammenarbeit mit den KEUCO Entwicklern eine vielfach ausgezeichnete Design Ikone. IXMO integriert Funktionalitäten so komprimiert, dass das Design in der Dusche oder an der Wanne sehr minimalistisch werden konnte und erfreut sich großer Beliebtheit bei Designliebhabern und Sanitärprofis. Denn der Name ist Programm. IXMO steht für „x Möglichkeiten“ und verspricht: Gestaltungvielfalt und Planungsfreiheit, Ästhetik und Pflegeleichtigkeit, schnelle und günstige Installation.

Individuelle Kombinationsmöglichkeiten mit bis zu drei unterschiedlichen Wasserauslässen schaffen optimales Dusch- und Badevergnügen. Kombinierbar sind Kopfbrause, Handbrause mit Brausestange oder mit Wandhalter - Schwallbrause und Gussschlauch in der Dusche, Einlauf in der Wanne. Sieben edle Oberflächen stehen bei der Dusch- oder Wannenlösung zur Wahl: verchromt, Schwarz matt, Edelstahl-finish, Aluminium-finish, Bronze gebürstet, Nickel gebürstet und Schwarzchrom gebürstet. Der IXMO Onlineplaner unter www.ixmo.de führt in wenigen Schritten zur persönlichen Lösung.

Die IXMO Familie: Mehr Freiheit

Neben den Unterputzlösungen für Dusche und Wanne wurde die Produktfamilie konsequent durch Armaturen für Waschtisch und Bidet ergänzt. Zusammen mit dem umfangreichen Brausenzubehör ergibt sich ein konsequent minimalistisches Design im kompletten Bad, das maximalen Gestaltungsfreiraum bietet.

IXMO Waschtischarmaturen: Immer das passende Design

Die IXMO Waschtischarmaturen gibt es als klassischen Einhebelmischer oder als moderne Wandauslaufarmatur. Die Designs IXMO PURE, IXMO SOFT und IXMO FLAT geben mit unterschiedlich nuancierter Formensprache der Ausläufe und Griffe die Möglichkeit zur fein abstimmten Badgestaltung.

IXMO PURE setzt mit rundem, geradem Auslauf und rechteckigem Griff auf klassische Formenschönheit.

IXMO SOFT wendet sich mit einem gerundeten Auslauf und rundem Griff an Liebhaber weicherer Formen.

Und IXMO FLAT kombiniert runde und eckige Formen in sinnlicher Harmonie.

Passend zu den IXMO Armaturen in der Dusche und an der Badewanne ist für alle drei Designs die Rosette wahlweise in rund oder eckig kombinierbar.



Hygienisch und komfortabel: Die Armaturenserie erhielt weiteren Zuwachs mit IXMO Sensorarmaturen für den Waschtisch - als Stand- und Wandauslaufmodell.

Neben klassischem Chrom setzen die Waschtischarmaturen in Schwarz matter Oberfläche kraftvolle Akzente und übernehmen eine starke Rolle in der Badgestaltung. Für alle, die die Farbe Schwarz im Badezimmer lieben und die beim der Baddesign mit prägnanten Accessoires für Extravaganz sorgen möchten, bietet KEUCO BLACK SELECTION passende Accessoires für unterschiedliche Einrichtungsstile.

IXMO für alle Bäder

Mit den IXMO Armaturen im ganzen Bad unterstreicht KEUCO seine Linie als ganzheitlicher Badausstatter und ermöglicht eine harmonische und stimmige Badgestaltung mit designstarken Armaturen „Made in Germany“.

Was Sie auch vorhaben – das private Bad, das Hotelbad, die Wellness-Oase oder das barrierefreie Bad für Menschen mit Einschränkungen – IXMO bietet immer die passende Lösung und garantiert maximale Planungsfreiheit für eine gelungene Realisierung.