Pressemeldung

Die Mitgliederversammlung des Industrieverbands Technische Gebäudeausrüstung und Energietechnik Nord (ITGA Nord e.V.) beschloss Ende Oktober 2021 in Hamburg, dass der Verband 5.000 Euro für Hilfe in den vom Hochwasser besonders betroffenen Regionen spendet. Der ITGA Nord folgt damit einem Aufruf des Bundesindustrieverbands Technische Gebäudeausrüstung (BTGA e.V.) und stockt dessen Spendensumme von 50.000 Euro auf. Das gespendete Geld soll privaten Organisationen zur Verfügung gestellt werden, die es ohne Abzüge für Sachspenden in den vom Hochwasser betroffenen Regionen einsetzen.

„Ich danke unseren Mitgliedern für diese Geste der Solidarität“, sagte Rene Mannheim, Vorsitzender des ITGA Nord. „Die TGA-Branche bringt damit ihre Verbundenheit mit den vom Hochwasser betroffenen Menschen zum Ausdruck. Wir möchten einen kleinen Beitrag leisten, die Not der Betroffenen zu lindern.“