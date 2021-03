Unter den Highlights des breiten Sortiments: das zentrale Lüftungsgerät DUPLEXbase PT, das platzsparend für ideale Frischluftzufuhr sorgt. Bei engen Einbausituationen punkten die Standgeräte der DUPLEXbase PT Serie mit ihrer geringen Bodenfläche. Über einen integrierten CO2-Sensor kann die benötigte Frischluftzufuhr in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie kleineren Büro- und Gewerbegebäuden bedarfsgerecht gesteuert werden. Eine schnelle Lösung zur Minderung der Virenlast bietet die neue Luftreiniger-Serie Purigo. Wo in Schulen und Büros eine ausreichende Frischluftzufuhr nicht gewährleistet werden kann, filtert das mehrstufiges Filtersystem mit hochwertigem HEPA H14-Filter zu 99,995 % auch kleinste Partikel aus der Luft. Die CO2-Messgeräte von Airflow erinnern an regelmäßiges Lüften. Denn sie zeigen an, wann die CO2- und damit auch die Aerosolbelastung im Raum den kritischen Wert übersteigt und vermindern so in geschlossenen Räumen das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 und anderen Viren oder Bakterien. Mehr Informationen zu den Produkt-Highlights sowie dem breiten Portfolio an Lüftungs- und Messgeräten geben die Airflow-Lüftungsexperten im Rahmen der ISH entweder per Chat oder in einer Videokonferenz.