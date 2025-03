Mit einer Top-Innovation auf dem Markt der Umwälzpumpen will Armstrong Fluid Technology mit Europasitz in Kronberg bei Frankfurt die SHK-Fachwelt auf der Leitmesse ISH 2025 in Frankfurt begeistern. Armstrong, der Spezialist für intelligente Pumpensysteme, kündigt für den Messeauftritt in Halle 9.0 (Stand E37) eine komplett neue Umwälzpumpe an, die alle anderen marktüblichen Produkte in den Schatten stellen soll.

„Am Dienstag, 18. März, lassen wir Punkt 14 Uhr den Vorhang fallen und ich kann versprechen: Da werden alle Augen machen. Denn uns ist es wirklich gelungen, die Umwälzpumpe neu zu erfinden. Unsere Innovation ist kleiner, leichter, effizienter und vor allem wartungsärmer als die bisher bekannten Lösungen. Ich freue mich schon auf das Feedback der Spezialisten aus dem SHK-Fachhandwerk und dem Facility Management“, sagt Harald Draheim, der Sales Manager für den DACH-Raum bei Armstrong.

Optimiert für Wärmepumpen

Die von Armstrong angekündigte Neuheit wurde speziell für den Einsatz in Wärmepumpenanwendungen entwickelt, sie soll nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch die Installationskosten drastisch reduzieren im Vergleich zu herkömmlichen Umwälzpumpen. Außerdem ist die Neuheit konsequent nachhaltig. „Wir haben bei der Bauteil- und auch der Materialzusammensetzung auf ein Höchstmaß an Reparierbarkeit und auch an die Recyclingfähigkeit geachtet. Ökologisch stoßen wir in ganz neue Dimensionen vor“, verspricht Draheim.

Erstmals auch im Haus

Mit seiner neuen Generation an Umwälzpumpen will sich Armstrong Fluid Technology neue Märkte erschließen. „Für uns ist das der Einstieg in den Wohnimmobilien- und Gewerbebau in Europa“, sagt Draheim. Die neue Umwälzpumpe eigne sich besonders gut für die Installation in Mehrfamilienhäusern und kleineren gewerblichen Einheiten. Bislang gilt Armstrong als führender Anbieter von Pumpenlösungen für Wärmenetze sowie SHK-Anwendungen.

Portfolio abgerundet

„Natürlich nutzen wir die ISH in Frankfurt auch, um unsere Innovationen rund um die bekannten Mehrpumpenanlagen mit dem intelligent Fluid Management System zu präsentieren. Denn das macht die Sache besonders rund für uns. Viele Energieversorger und Betreiber von Fernwärmenetzen vertrauen ja bereits auf unsere effizienten und besonders sparsam arbeitenden Systeme. Mit den neuen Umwälzpumpen bringen wir nun alle Vorteile auch in die Wohn- und gewerblichen genutzten Gebäude. Wir sind damit ein toller Partner für den Heizungs- und Sanitärfachgroßhandel sowie natürlich auch für die SHK-Handwerksunternehmen“, erklärt Draheim.

Autor: Ingo Jensen