Pressemeldung

Beate Schmidt-Menig ist Vorsitzende des Deutschen Energieholz- und Pel­let-Verbands e.V. (DEPV), zu dem auch das Deutsche Pelletinstitut GmbH (DEPI) ge­hört. Hauptberuflich arbeitet Schmidt-Menig in der Geschäftsleitung des Pelletkessel­herstellers ÖkoFEN Deutschland im bayerischen Mickhausen. Im Interview spricht sie über die Klimakatastrophe und wie moderne Holzenergie mithelfen kann, diese zu ver­hindern.

Frau Schmidt-Menig, was haben die Bilder der Überschwemmungskatastrophe vom Juli bei Ihnen bewirkt?

Zuallererst Entsetzen und Betroffenheit über das Ausmaß und die Ohnmacht, mit der man einer solchen Katastrophe gegenübersteht. Da ich selbst aus Nordrhein-Westfalen komme, kenne ich die von den Überschwemmungen und Erdrutschen heimgesuchte Re­gion. Und natürlich lösen diese Bilder auch Befürchtungen aus, dass solche Horrornach­richten künftig häufiger zu sehen sein werden. Da überlegt man sofort, wie man hier ge­gensteuern kann.

Klimaschutz hat auf diese Weise Corona erstmals von Platz 1 der Nachrichten ver­drängt!

Zurecht. Wenn das Klima auf der Erde menschliches Leben immer schwieriger macht und bedroht, werden Pandemien wohl unwichtiger. Andererseits gibt es doch Ähnlich­keiten. Bei beidem handelt es sich um Herausforderungen, die sich nur mit gesellschaft­licher Solidarität und im internationalen Kontext bewältigen lassen.

Was bedeutet das für Ihre Branche?

Prinzipiell steht die Politik bei der Energiewende vor der enormen Aufgabe, den Drei­klang zwischen Elektrizität, Mobilität und Wärme zügig und ausgeglichen hinzubekom­men. Das ist schon schwierig genug. Moderne Holzenergie ist nur ein Teil der Energie­wende, auch wenn sie im latent unterschätzten Wärmesektor den Löwenanteil der er­neuerbaren Energien erbringt. Man darf nicht vergessen, dass es sich bei automatischen Holzfeuerungen um moderne, heimische Technik handelt, die - anders als die täglich neu diskutierten Lösungsphantome - breit verfügbar, bewährt und sofort nutzbar ist. Zusammen mit den regionalen Energieträgern Pellets, Hackschnitzel und Briketts belässt Holzenergie die Wirtschaftskraft nahezu komplett bei uns.

Warum wird Holzenergie dann von manchen so kritisch gesehen?

Zum einen liegt es an der generell negativen Einstellung zu jeglicher Art von Verbren­nung, wie man bei der Diskussion um die Mobilität der Zukunft sieht. Zum anderen - und das ist der Hauptgrund - vermeiden die Autoren der Kritik jegliche Differenzierung bewusst. So werfen sie Feuerholznutzung in afrikanischen Kochstellen und den Ersatz von Kohle in Kraftwerken mit der hierzulande betriebenen emissionsarmen und effizien­ten Holzenergie in einen Topf. Und das ist kein seriöses Vorgehen.

Was wäre denn seriös, wenn man über das Thema spricht?

Dass Umweltverbände die Holzenergie kritisch bewerten, ist vollkommen legitim. Von konstruktiver Kritik erwarte ich aber, dass man - gerne auch strenge - Anforderung an die Sache stellt. Wenn diese strengen Kriterien dann erfüllt werden, wie es beispiels­weise hinsichtlich der Wirkungsgrade und Emissionen bei modernen Holz- und Pelletfeu­erungen der Fall ist, dann muss man aber auch so konsequent sein, diese Form der Hol­zenergie zu tolerieren.

Wenn man andere Experten für erneuerbare Energien hört, handelt es sich bei der er­neuerbaren Einzelheizung nur noch um eine Übergangslösung, bis Wärmenetze das ge­samte Land versorgen.

Ja, und diese Netze sollen dann mit erneuerbarem Strom gespeist werden. Diese Mei­nung trifft man oft oder sogar hauptsächlich in sich mit erneuerbaren Energien beschäf­tigenden Einrichtungen an. Ich halte diese Einschätzung für nicht umsetzbar, da sie sehr theoretisch und meist auch von eigenen wirtschaftlichen Interessen geleitet ist. Daher braucht es hier auch fast immer ordnungspolitische Zwänge zur Umsetzung. Praxistaug­lichkeit, Wirtschaftlichkeit und Kosten kommen bei diesen Gedankenspielen meist nicht vor. Aber gerade da punktet dafür die Holzenergie eindeutig.

Lässt sich das beziffern?

Ganz leicht sogar. Ich muss mir nur die Evaluierung der staatlichen Förderung erneuer­barer Wärme hinsichtlich Klimarelevanz und Kosten anschauen, wie sie für das bis 2020 laufende Marktanreizprogramm (MAP) vorliegt. Sowohl bei der Gesamtmenge an einge­spartem CO2 als auch bei den je Tonne dafür notwendigen Kosten liegen Holz und Pellets klar vorne. Das rechtfertigt dann auch die attraktiven staatlichen Zuschüsse zur Umstel­lung von fossiler Energie auf Holzpellets. So kosteneffizient und klimarelevant werden öffentliche Gelder sonst kaum eingesetzt. Insofern tut der Bund gut daran, die durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) seit 2021 bereitgestellten Fördermittel für die kommenden Jahre sicherzustellen.

Erwarten Sie sich noch mehr von der Politik?

Die durch die BEG gesetzten Anreize wirken, wie die dynamische Marktentwicklung bei Pellet, Wärmepumpe und Solar zeigt. Wenn man Klimaschutz international voranbrin­gen will, muss CO2 eine international gültige Währung werden, nach der Güter und Akti­vitäten bewertet und monetarisiert werden. Hier eine gerechte Lösung zu finden und Wettbewerbsverzerrung zu verhindern, wird mit Sicherheit eine Mammutaufgabe al­leine innerhalb der EU werden.

Für den Stromsektor gibt es ja den CO2-Zertifikatehandel schon. Sie freuen sich doch si­cherlich darüber, dass Pellets künftig in Deutschland in Kraftwerken Kohle ersetzen sol­len!

Derartige Überlegungen und Bemühungen überraschen mich nicht. Wenn die Politik Kernkraft und Kohle streicht und der Strompreis in Deutschland ohnehin schon internati­onal an der Spitze liegt, muss sie sich nicht wundern, dass die Stromversorger alle mögli­chen erneuerbaren Varianten durchrechnen und auch Pellets als Kohleersatz in Erwä­gung ziehen. Das wird anderswo ja bereits gemacht. Beim DEPV sind wir grundsätzlich dagegen, subventionierte Pellets in Kraftwerken einzusetzen. Holz ist ein so hochwerti­ger Rohstoff, dass man ihn zur Wärmeerzeugung nur in Form von Resthölzern und auf hocheffiziente Weise in regionalen Kreisläufen verwenden sollte. Genau das passiert in Deutschland im privaten Wohnungsbau, Gewerbe und in kommunalen Einrichtungen er­folgreich. Dadurch werden große Mengen fossiler Brennstoffe substituiert und CO2 ein­gespart. Im Wärmesektor haben wir noch einiges vor!