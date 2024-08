Im Rahmen der Vorbereitungen der Sparte „Sanitär- und Heizungsinstallation“ wurde am 19. und 20. August 2024 im SHK-Bundesleistungszentrum in Schweinfurt ein Internationales Training durchgeführt.

Teilnehmer:

Für Deutschland nahm Julius Dohr aus Radefeld/Sachsen teil, der sich im Februar 2024 für Lyon qualifiziert hat. Weitere Teilnehmer: Balazs Vörös aus Ungarn, Luk Vogelsang aus der Schweiz und Krzysztof Szewcyk aus Polen.

Experten und Trainer:

Csilla Szigetvari (Ungarn), Manuel Steiner (Schweiz), Piotr Strzalkowski und Radoslaw Biernat (Polen) sowie Andre Schnabel und Josef Bock aus Deutschland

Aufgaben und Verlauf:

Bereits am Sonntagabend reisten die Teilnehmer und Experten an.

Die Teilnehmer konnten verschiedene Arbeitsweisen und -techniken für die WorldSkills 2024 unter Anweisung der Experten und Trainer üben, die jeweiligen Werkstücke wurden nach den WorldSkills-Kriterien von den Experten bewertet.

Ein abwechslungsreiches Abendprogramm rundete die Trainingseinheiten ab, um auch die Gastgeber-Region kennen zu lernen.

Stellungnahme von Josef Bock, Leiter des Bundesleistungszentrums SHK und Andre Schnabel, Experte WorldSkills:

Alle Teilnehmer sind hervorragende Anlagenmechaniker im SHK-Handwerk, doch für die Teilnahme an den WorldSkills 2024 ist unbedingt ein spezielles Training erforderlich. In diesem internationalen Training konnten sich die Teilnehmer mit den Erklärungen und Anweisungen in englischer Sprache vertraut machen. Hemmschwellen im Umgang mit den Teilnehmern und Experten aus den anderen Ländern wurden durch dieses gegenseitige Kennenlernen abgebaut und so die Konzentration auf das eigentliche Training gefördert.