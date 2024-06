NORDWEST engagierte sich am Internationalen Rothenberger Help Day, Foto: NORDWEST

Zum dritten Mal startete die Tools for Life-Foundation den jährlich stattfindenden Rothenberger Help Day. Als Teil der Rothenberger Holding engagierte sich an diesem Tag auch NORDWEST, um sich regional sozial einzusetzen. Weltweit beteiligen sich alle Unternehmen der Rothenberger Holding an einem festgelegten Samstag, der dieses Jahr auf den 8. Juni fiel.

Bei der Verbundgruppe NORDWEST fanden sich 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, um gemeinsam in Phoenix-West ausgehend von der NORDWEST-Firmenzentrale Müll zu sammeln. 65 kg Müll kamen als Ergebnis zusammen, den die Nordwestler zum Teil mit Unterstützung ihrer Angehörigen rund um die Firmenzentrale von NORDWEST, die in Phoenix-West liegt, am Samstagnachmittag sammelten. Auf den ersten Blick erscheinen der Technologiepark Phoenix-West und der bei Sportlern und Spaziergängern beliebte Phoenix-Park sauber. Aber angespornt davon, die 45 kg-Marke von 2022 zu knacken und die Parkumgebung von Müll und Unrat zu befreien, konnten die Nordwestler in diesem Jahr 17 große Müllsäcke mit Kunststoff- und Glasmüll befüllen sowie unzählige Kronkorken, Papiertaschentücher, Zigarettenstummel, Pizzakartons und Bauabfälle aufsammeln, die ansonsten für Jahrzehnte Boden und Grundwasser weiter verunreinigen würden.

Ausgerüstet mit Greifzangen, Müllsäcken und Handschuhen ging es für die 26 freiwilligen Helfer am Samstagmittag in das Gelände von Phoenix-West. In kleinen Teams aufgeteilt suchten sie entlang der Spazierwege und Straßen nach Unrat, der reichlich gefunden wurde. Gegen 16 Uhr fanden sich alle großen und kleinen Helfer wieder bei NORDWEST zum Get-together ein: Gespannt wurde die Müllbeute gewogen und für das Gruppenfoto aufgetürmt. Die EDG, Entsorgung Dortmund GmbH, wird die Müllsäcke heute bei NORDWEST abholen.