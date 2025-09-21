Weniger als zwei Monate vor Start der aquanale 2025, Internationale Fachmesse für Sauna.Pool.Ambiente., stehen alle Zeichen auf Erfolg. Vom 28. bis 31. Oktober 2025 trifft sich das internationale „Who is Who“ der Schwimmbad- und Wellnessbranche in Köln. Die aquanale ist ein Muss für alle, die in den Bereichen Pool, Sauna, Wellness und Ambiente erfolgreich sein wollen. Nur hier erhalten alle Marktpartner einen umfassenden Überblick über neueste Technologien, innovative Produkte, nachhaltige Verfahren und visionäre Planungen. Ideeller Träger der aquanale ist der Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. (bsw).



Zur kommenden aquanale 2025, die in diesem Jahr die Hallen 7 und 8 des Kölner Messegeländes mit rund 40.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche belegt, haben sich bereits über 280 Unternehmen aus 36 Ländern angemeldet, davon rund 60 Prozent aus dem Ausland. Die stärksten internationalen Beteiligungen kommen aus Deutschland, Tschechien, Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Polen, Finnland, der Schweiz, Italien und Großbritannien. Präsentiert werden alle Themen rund um die neuesten Produkte und Designs für einen modernen, nachhaltigen und innovativen Schwimmbad- und Wellnessbau.



Die Kommunikationsplattform Messe eröffnet allen Marktpartnern einen umfassenden Überblick über neue Technologien, smarte Konzepte und Produktinnovationen. Zudem ermöglicht sie einen intensiven Dialog, der neue Geschäftsbeziehungen und Leads generiert. Entsprechend stark ist die Präsenz marktführender Unternehmen, die die aquanale als wichtigen Impulsgeber nutzen. So werden beispielsweise Aito Sauna, bsw, BWT, Speck Pumpen, Grando, Fluidra, Rollo Solar, Behncke, Aqua Solar, Fluvo Schmalenberger, Renolit, Binder, CF Group, Riviera Pool, Huum, Pollet Group, Sawo, Carropool, Compass Pool, Softtub World, Sopra, WDT, Hugo Lahme, Niveco, T & A Group, UWE, Klarer, Maitec, Superior Wellness, Butenas, Wiegand Maelzer, Hayward, Ikono, Aquarena, Beco, Roigk, Wedi, eccos pro, Eichenwald, Elbtal, und viele weitere in Köln vertreten sein.



„Mit großer Vorfreude blicken wir der kommenden Veranstaltung entgegen. Die aktuelle Ausgangslage bestätigt einmal mehr, dass die aquanale zu Recht als unangefochtene internationale Leitmesse sowie als wichtigste Business- und Networking-Plattform für die Bereiche Pool, Sauna, Wellness und Ambiente gilt,“ so Bettina Frias, Direktorin der aquanale.



Themenwelten rund um Swimmingpool, Spa und Co

Die aquanale 2025 präsentiert die gesamte Vielfalt des privaten und öffentlichen Schwimmbad-, Wellness-, Sauna- und Spa-Bereichs in sechs klar gegliederten Themenwelten. Nationale wie internationale Besucher:innen – ob aus Schwimmbadbaufachbetrieben, Kommunen, Freizeit- und Spaßbädern, Architektur- und Planungsbüros, Hotels, Spas, Fitnessstudios oder aus dem Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbereich – finden hier ein umfassendes Produktspektrum. Auch Premium-Privatbesucher:innen profitieren von kurzen Wegen und einem übersichtlich strukturierten Angebot.



Internationales Schwimmbad- und Wellness Forum (ISWF)

Zum elften Mal bildet das ISWF 2025 den inhaltlichen Kern der aquanale. In Halle 7.1 erwartet Fachbesucher*innen über drei Kongresstage hinweg ein praxisorientiertes Programm, das technologische, ökologische und organisatorische Zukunftsthemen behandelt – darunter energieeffiziente Pools, Dekarbonisierung, Digitalisierung im Wasser- und Besuchermanagement sowie Fachkräftesicherung. Organisiert wird das Forum vom bsw, der IAKS und dem BDS, flankiert durch die IAB sowie die DGfnB.

Partnerland Belgien : Nach der Schweiz 2023 übernimmt 2025 Belgien die Rolle des Partnerlands. Es stellt sein Know-how im Schwimmbad- und Wellnessbereich vor – mit einem eigenen Sessionslot im Forum, einem Gemeinschaftsstand zusammen mit dem bsw in Halle 7 sowie einem festlichen "Belgian evening".

Messemarkenduo mit aquanale: #bettertogether



Parallel zur aquanale findet die FSB – Internationale Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bewegungseinrichtungen, statt. Gemeinsam bilden beide Veranstaltungen das internationale Messemarkenduo in Köln. Unter dem verbindenden Leitmotiv #bettertogether entsteht eine Plattform, die Synergien sichtbar macht, Schnittmengen der Themenwelten aufzeigt und die drei Megatrends Urbanisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit zusammenführt. Besucher:innen profitieren von kurzen Wegen, einem umfassenden Überblick und vielfältigen neuen Kontakten. Gleichzeitig adressiert die FSB mit Produkten, Konzepten und Best Practices die wachsende Bedeutung von Bewegung und Sport als zentrale Bestandteile gesunder, integrativer und klimaangepasster Freiräume.



Die aquanale 2025 ist das internationale Highlight für die Schwimmbad- und Wellnessbranche. Jetzt Ticket sichern und dabei sein: www.aquanale.de/tickets