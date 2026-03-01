Mit dem Start der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE am 3. März 2026 wird Köln für vier Tage zum globalen Treffpunkt der Hartwarenbranche. Die Veranstaltung gilt als weltweit führende Fachmesse ihres Segments und unterstreicht mit rund 2.500 angemeldeten Unternehmen aus 53 Ländern sowie einem Auslandsanteil von 86 Prozent ihre internationale Relevanz für Industrie, Handel und Beschaffung. Die Angebotsbereiche umfassen Werkzeuge, Industriebedarf sowie Befestigungs- und Verbindungstechnik, Beschläge, Bau- und Heimwerkerbedarf. Die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE wird 2026 erstmals von Dienstag bis Freitag durchgeführt. Mit der neuen Tagefolge trägt die Messe internationalen Geschäftsabläufen Rechnung und festigt ihre Rolle als zentraler Branchentermin zum Jahresauftakt.



Starke Ausstellerbeteiligung aus dem In- und Ausland

Führende Unternehmen aus aller Welt nutzen die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2026, um ihre Produktneuheiten und innovativen Lösungen einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren.



Zu den deutschen Ausstellern zählen unter anderem ABUS August Bremicker Söhne, alfer aluminium, Allit AG Kunststofftechnik, BOSCH, Burg-Wächter, C. & E. Fein, Collomix, CONACORD Voigt, Conmetall Meister, edding International, Erwin Halder, F. REYHER Nchfg., fischerwerke, Gust. Alberts, Hailo-Werk Rudolf Loh, Heller Tools, Hettich Do-It-Yourself, JOKARI, KIP, Kirchhoff Witte, KRAUSE-Werk, LUKAS ERZETT, MUNK, NOVALIA Deutschland, Picard, Positec Germany, Prebena Wilfried Bornemann, PROJAHN Präzisionswerkzeuge, RHODIUS Abrasives, ROTHENBERGER Werkzeuge, Saint Gobain Abrasives, Scheppach, SFS Group, SPAX International, suki.international, TOX-Dübel-Technik, Weidmüller Interface, Wilh. Schmitt & Comp. und wolfcraft.



Auch international ist die Messe breit aufgestellt. Unternehmen wie AMBROVIT, Annovi Reverberi, Apex Tool Group, Isaberg Rapid, KRINO, Morganti, Patrol Group, Prosperplast, PROXXON, Stanley Black & Decker und Telwin sind in Köln vertreten und spiegeln die globale Marktstruktur der Branche wider.



Eine vollständige Übersicht aller ausstellenden Unternehmen bietet die Ausstellersuche auf der offiziellen Website.



Sebastian Hein, Director der INTERNATIONALE EISENWARENMESSE, ordnet den aktuellen Anmeldestand wie folgt ein: „Die EISENWARENMESSE präsentiert sich wenige Wochen vor Messestart in sehr guter Verfassung. Die starke nationale und internationale Beteiligung bestätigt ihre Bedeutung als zentrale Plattform für Austausch und konkrete Geschäftsanbahnung. Gleichzeitig entwickeln wir die Veranstaltung konsequent weiter. Mit neuen Formaten wie dem EISENworkshop und einem inhaltlich breit aufgestellten Eventprogramm schaffen wir zusätzliche Mehrwerte für Industrie, Handel und Beschaffung und sprechen gezielt auch neue Zielgruppen, wie beispielsweise die professionellen Endanwender, an.“



EISENworkshop feiert Premiere

Ein zentrales Element des Rahmenprogramms ist die Premiere des EISENworkshops. Das neue Live-Format in der Passage 10/11 stellt Werkzeuge, Technologien und Materialien aus dem Ausstellerportfolio in einem praxisnahen Umfeld vor. Auf einer Präsentationsfläche in Form einer stilisierten Werkstatt realisieren internationale Creator verschiedener Gewerken live vielfältige DIY-Projekte und vermitteln dabei konkrete Anwendungstipps.



Der EISENworkshop zeigt somit reale Anwendungsszenarien ohne Theorie und fördert den Austausch zwischen Industrie, Handel und professionellen Anwendern. Weitere Informationen zum EISENworkshop sind auf der Website der abrufbar.



Event- und Rahmenprogramm 2026

Das EISENforum in Halle 10.2 bildet erneut die zentrale Eventbühne der Messe. In Vorträgen und Panels werden dort aktuelle Branchenthemen aufgegriffen und diskutiert. Expertinnen und Experten sowie Brancheninsider geben Einblicke in Markttrends, technologische Entwicklungen und strategische Fragestellungen. Das Forum bietet somit einen Rahmen für Wissensvermittlung, fachlichen Austausch und die Diskussion zentraler Zukunftsthemen der Hartwarenbranche.



Am 3. März 2026 steht das Programm im Zeichen der Künstlichen Intelligenz und wird von Digitalexperte Michael Atug kuratiert. Am 4. März 2026 folgt der BME-Einkäufertag mit einer exklusiven Vortragsreihe für Einkaufsexpertinnen und -experten der Werkzeug- und Eisenwarenbranche. Im Mittelpunkt stehen strategische und operative Beschaffungsthemen. Der eCommerce-Tag am 5. März 2026 widmet sich der Digitalisierung und dem Online-Handel. Unter anderem beleuchten Vorträge von eBay, OBI und Picard aktuelle Entwicklungen aus Handels- und Plattformperspektive.



Bereits zum achten Mal wird 2026 der EISENaward powered by ZHH verliehen. Die Preisverleihung findet am 3. März 2026 um 10:00 Uhr auf dem EISENforum statt und markiert den Auftakt der Messe. In Kooperation mit dem Zentralverband für Hartwarenhandel e. V. (ZHH) werden herausragende Produktinnovationen ausgezeichnet. In diesem Jahr wurden 64 Produkte aus 15 Ländern eingereicht. Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern aus Handwerk, Forschung, Presse, Multiplikatoren, Design und Handel bewertet die Einreichungen in den Kategorien Innovation, Design/Ergonomie und Nachhaltigkeit. Die zehn nominierten Produkte sowie die drei Gewinner sind während der gesamten Messelaufzeit auf einer Sonderfläche in der Passage 10/11 zu sehen.



Der DIY Boulevard in Halle 11.1 wird auch 2026 fortgeführt. Das seit 2016 etablierte Format entsteht in Kooperation mit dem Herstellerverband Haus & Garten e. V. (HHG). Produkte werden in einer POS-nahen Regalumgebung präsentiert und ermöglichen eine marktorientierte Darstellung für unterschiedliche Handelsstufen. Beteiligt sind Mitgliedsunternehmen des HHG sowie Firmen des HIMA-Netzwerks. Ergänzend werden die Top-10-Innovationen der Branche präsentiert.



Networking und internationale Business-Förderung

Ein weiterer Bestandteil des Rahmenprogramms ist die EISENparty am ersten Messeabend, um 18:30 Uhr. Die Abendveranstaltung in den Kölner Rheinterrassen bietet Raum für informellen Austausch zwischen internationalen Branchenvertreterinnen und -vertretern. Ein Shuttle-Service verbindet das Messegelände mit der Eventlocation.



Zur weiteren Stärkung der internationalen Reichweite setzt die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2026 auf ein erweitertes Hosted-Buyer-Programm sowie eine gezielte VIP-Akkreditierung. Im Fokus stehen qualitative B2B-Gespräche und die Vernetzung internationaler Entscheidungstragenden aus Industrie, Handel und Beschaffung. Damit unterstreicht die Messe ihre Funktion als globale Plattform für Geschäftsanbahnung und strategischen Austausch.



Tickets für die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2026 sind über den Ticket-Shop auf der offiziellen Website erhältlich. Dort finden sich darüber hinaus weitere Informationen zum aufgeführten Event- und Rahmenprogramm sowie eine Übersicht aller Aussteller.



Koelnmesse – Branchen-Messen für die Hardware-Industrie: Die Koelnmesse ist als internationaler Top-Messeveranstalter globaler Marktführer für die Veranstaltung von Messen im Bereich Werkzeuge/Eisenwaren. In Köln findet die Weltleitmesse INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN statt. Dort präsentiert auch die Asia-Pacific Sourcing, die größte Sourcing-Plattform außerhalb Asiens, ihre Produkte. Darüber hinaus erweitert die Koelnmesse ihr Portfolio international in wichtigen Märkten: Die China International Hardware Show in Shanghai, die International Hardware Fair Italy in Bergamo, die International Hardware Fair India in Neu Delhi und die Veranstaltung „El Gran Salón Ferretero“ in Kolumbien sind maßgeschneiderte Events und führende Messen in der Region mit internationaler Beteiligung. Mit den erfolgreichen Premieren der International Hardware Fair Indonesia in Jakarta sowie der International Hardware Fair Saudi Arabia in Riad wurden 2025 zudem weitere Veranstaltungen in strategisch relevanten Wachstumsmärkten etabliert. Nährere Informationen finden Sie hier.



