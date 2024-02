Vom 3. bis 6. März 2024 öffnet die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN ihre Tore und wird erneut zum zentralen Treffpunkt der internationalen Hartwarenbranche. Mehr als 3.200 ausstellende Unternehmen aus 55 Ländern präsentieren ihre neuesten Produkte und Innovationen - von Werkzeugen und Zubehör über Bau- und Heimwerkerbedarf bis hin zu Beschlägen, Befestigungs- und Verbindungstechnik. Besucherinnen und Besucher können vor Ort die Zukunft der Branche hautnah erleben. Darüber hinaus bietet die Messe dem Fachpublikum ein gewohnt hochkarätiges Event- und Rahmenprogramm.



Zurück im gewohnten Rhythmus, zurück in alter Stärke: Nachdem die EISENWARENMESSE im Jahr 2022 als Sonderschau im Herbst stattgefunden hat, kehrt sie zur kommenden Ausgabe zu ihrem regulären Rhythmus zurück und findet zum gewohnten Zeitpunkt im März statt. Der ausgezeichnete Anmeldestand wenige Wochen vor Messebeginn belegt ihren herausragenden Stellenwert als weltweite Leitmesse der Hartwarenbranche.



„Nicht nur zahlreiche deutsche Unternehmen haben ihre Teilnahme bestätigt, auch international ist der Zuspruch aus der Eisenwarenindustrie groß“, erklärt Sebastian Hein, Director INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN. „Der Auslandsanteil unter den Ausstellern liegt aktuell bei über 90 Prozent – ein klares Zeichen dafür, dass die EISENWARENMESSE als internationale Business- und Kommunikationsplattform unverzichtbar ist.“



Vielseitiges Eventprogramm geboten

Neben einer weltweit einzigartigen Angebotsvielfalt erwartet die Besucherinnen und Besucher auf der Weltleitmesse ein umfangreiches Eventprogramm – von Vorträgen zu spannenden Branchenthemen über Sonderschauen bis hin zu Awards und Preisverleihungen. „Wir freuen uns, den Fachbesuchern in diesem Jahr wieder ein großartiges Programm bieten zu können. Jeder, der sich zu aktuellen Entwicklungen und Tendenzen der Branche informieren möchte, ist hier richtig. Die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE ist der Place-To-Be der Hartwarenbranche“, so Sebastian Hein weiter.



DIY Boulevard für authentische Warenpräsentation

Das Programm überzeugt mit etablierten Formaten. So geht der beliebte DIY Boulevard in Kooperation mit dem Herstellerverband Haus & Garten e. V. (HHG) in die nächste Runde und erfreut sich bereits großer Beliebtheit. Mit 58 teilnehmenden Unternehmen war die Präsentationsfläche in der Halle 11.1 bereits lange vor Veranstaltungsbeginn ausgebucht. Auf dem 255 Meter langen Boulevard erhalten die ausstellenden Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte in einem POS-nahem Umfeld zu präsentieren. Dadurch erleben Fachbesucherinnen und Fachbesucher eine authentische Warenpräsentation.



EISENaward würdigt Innovation und technologischen Vorsprung

Ebenso wird der begehrte „EISENaward powered by ZHH“ wieder im Rahmen der EISENWARENMESSE live vergeben – und das bereits zum 7. Mal. In Kooperation mit dem Zentralverband für Hartwarenhandel e. V. (ZHH) begibt sich die EISENWARENMESSE auch 2024 auf die Suche nach herausragenden neuen Ideen, Erfindungen und Lösungen aus der Branche. Mit dem Preis zeichnen die EISENWARENMESSE und der ZHH die innovativsten Produkte rund um Werkzeuge, Industriebedarf, Befestigungs- & Verbindungstechnik/Beschläge sowie Bau- und Heimwerkerbedarf aus. Er wird in den Kategorien Innovation, Design/Ergonomie und Nachhaltigkeit vergeben. Bewertet werden Faktoren wie Form, Funktion, Aussehen, Design, Materialbeschaffenheit, Handhabung und Technologie.



Die Gewinner werden erneut durch eine hochkarätig besetzte Jury aus Handwerk, Forschung, Presse, Design und Handel ausgewählt. Im Rahmen des EISENforums findet am Sonntag, den 3. März 2024, um 10:30 Uhr die feierliche Preisverleihung statt. Zudem sind die zehn nominierten Produkte für das Fachpublikum während der gesamten Messelaufzeit auf einer Sonderfläche in der Passage zwischen Halle 10 und 11 zu bestaunen.



EISENforum: Bühne frei für aktuelle Branchenthemen

Als zentrale Eventbühne der EISENWARENMESSE bietet das EISENforum in Halle 10.2 wieder eine gelungene Mischung an Eventprogramm. Es richtet sich gleichermaßen an ausstellende Unternehmen sowie Besucherinnen und Besucher und bietet eine Bühne für branchenrelevanten Wissensaustausch zu aktuellen Themen und Herausforderungen.



Neben Ehrungen wie der Preisverleihung des EISENawards 2024 erwarten die Teilnehmenden auch in diesem Jahr inspirierende Panels und Vorträge renommierter Speakerinnen und Speaker. Kuratiert wird das Vorstellungsprogramm am Montag, den 04. März 2024, erneut von Digital-Experte Michael Atug. Unter anderem referieren Heiko Johannisson (eBay Deutschland), Klaus Mauelshagen (EZ Eisenwaren-Zeitung), André Roitzsch (Shopmacher) und Anabela Maticevic (Kaufland) zu spannenden Branchenthemen.



BME Einkäufertag: Treffpunkt für Einkaufsexperten

Im Rahmen des EISENforums lädt der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) am Dienstag, den 5. März 2024, erneut zum BME Einkäufertag ein. Die exklusive Vortragsreihe ermöglicht Einkäuferinnen und Einkäufern gezielte Einblicke in die neuesten Entwicklungen und strategischen Herangehensweisen, die in der Branche eine entscheidende Rolle spielen. Sie bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit zum Austausch von Best Practices, Networking und zur Weiterentwicklung der Einkaufsstrategien in diesem spezifischen Sektor.



Im Fokus stehen Themen wie die Optimierung von Beschaffungsstrategien, die neue CBAM-Regelung für Nachhaltigkeit und die Zusammenarbeit mit Behindertenwerkstätten im Einkauf. Als Experten auf der Bühne sprechen unter anderem Dirk Funke (Dresselhaus), Hergen Oetjen (REYHER) und Dr. Stefan Hübner (Genossenschaft der Werkstätten für behinderte Menschen Süd eG).



Weitere Informationen zum Eventprogramm finden Sie auf der Messewebsite.



Tickets für die EISENWARENMESSE 2024 sind über den Ticket-Shop erhältlich.