Die Vorfreude steigt: Ausgabe Zwei der renommierten Fachmesse für Feuerstätten World of Fireplaces (WOF) rückt näher und verspricht mit einem beeindruckenden Wachstum von über 32 Prozent mehr Ausstellungsfläche ein besonderes Ereignis zu werden. Stattfinden wird sie vom 28. bis 30. April 2025 in Leipzig. Neben einer Vielzahl an europäischen Teilnehmern sind mit Indien und den USA weitere Aussteller aus Übersee dabei und stärken die Positionierung der WOF als globalen Branchentreffpunkt. Mit der innovativen Sondershow „Hybride Wärme“ und der Wissens- und Networking-Plattform Fireplace HUB stehen bei der Fachmesse Trends und Entwicklungen im Mittelpunkt, die maßgeblich für die Zukunft des Sektors sein werden.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Vom 28. bis 30. April 2025 findet in Leipzig die zweite Ausgabe der World of Fireplaces (WOF) statt. Vertreter der gesamten Wertschöpfungskette aus dem Bereich Feuerstätten kommen zusammen, um sich über aktuelle Trends und Entwicklungen auszutauschen sowie Produkte und Innovationen zu präsentieren. Mit ihrer Ausrichtung auf Einzelraumfeuerstätten und deren Zubehör hat die internationale Fachmesse bereits 2023 neue Maßstäbe gesetzt, die nun weiter ausgebaut werden.

Vieles spricht dafür, dass die Erfolgsgeschichte der ersten Ausgabe fortgesetzt wird. Der Buchungsstand übertrifft bereits jetzt die Zahlen von 2023 und verzeichnet ein beeindruckendes Wachstum der Ausstellungsfläche um 32 Prozent. Zahlreiche neue Unternehmen aus dem In- und Ausland konnten hinzugewonnen werden. Von den insgesamt über 250 erwarteten Ausstellern ist Italien, die am stärksten wachsende Teilnehmergruppe aus dem Ausland. Auch Österreich, Polen, Dänemark und das Vereinigte Königreich sind stark vertreten. Neben Australien, China und Kanada nehmen erstmals Firmen aus Indien und den USA als weitere Vertreter aus Übersee teil und lassen damit einen neuen Trend erkennen. „trendfairs freut sich, dass die World of Fireplaces ein so großes Interesse aussteller- und besucherseitig weckt und wir Gastgeber für einen so wertvollen Branchentreffpunkt sein dürfen. Die internationale Beteiligung zeigt den Bedarf nach einer Fachmesse als Plattform für die Branche zum Austausch und Netzwerken“, sagt Michael Rambach, Gesellschafter und Geschäftsführer von Trendfairs GmbH.

Die Vorfreude auf die WOF und deren internationale Ausrichtung bestätigt Andrea Drusian, Export Area Manager, MCZ Group“...Für MCZ ist die Teilnahme an der WORLD OF FIREPLACES ...eine perfekte Gelegenheit, einem internationalen Publikum die neuesten Innovationen und die revolutionäre Verbrennungstechnologie vorzustellen.“

Renommierte Aussteller und wirtschaftliche Bedeutung des Sektors

Unter den Ausstellern, die sich bereits eingebucht haben, befinden sich bekannte Namen der Branche wie beispielsweise die Unternehmen Brunner und Spartherm aus Deutschland, Palazetti und La Nordica aus Italien, Austroflamm und Rika aus Österreich, Hoxter und Kraktki aus Polen, Nordpeis aus Norwegen, M-Design Benelux aus Belgien, Dinak aus Spanien oder Glammfire aus Portugal. Nikolaus Fleischhacker, CEO, Oranier, unterstreicht die Bedeutung einer Teilnahme seines Unternehmens: „Eine internationale Messe für Feuerstätten ist für die Branche in vielerlei Hinsicht sehr wichtig. Selbstverständlich dient sie dazu, Produktneuheiten zu präsentieren und den Dialog mit den Händlern, dem Handwerk und Dienstleistern aufzunehmen. Darüber hinaus ist sie aber auch eine aufmerksamkeitsstarke Plattform für die politische Lobby-Arbeit, die gerade jetzt besondere Bedeutung hat. ...“

Eine tagesaktuelle Ausstellerliste ist bereits online unter www.world-of-fireplaces.de/alles-ueber-die-messe/ausstellerverzeichnis/

Das große Interesse der Branche an der WOF ist vor dem Hintergrund der signifikanten wirtschaftlichen Bedeutung von Feuerstätten nicht überraschend. Brancheninterne Schätzungen von Industrie, Handwerk und Handel besagen, dass der Umsatz mit Holzfeuerstätten alleine in Deutschland bei ungefähr 4 Milliarden Euro pro Jahr liegt. Jährlich werden um die 400.000 Geräte verkauft.

Energiewende hautnah: innovative Wärmelösungen auf der Sondershow „Hybride Wärme“

Themen rund um die Energiewende sorgen derzeit für viel Bewegung in der Branche, was sich in neuen technischen Entwicklungen und Innovationen widerspiegelt. Mit der Sondershow „Hybride Wärme“ als wichtiges Highlight der Messe trägt die WOF dieser Entwicklung Rechnung. Besucher erhalten hier einen Überblick über die Bandbreite innovativer Wärmesysteme, die konventionelle und regenerative Heiztechnologien kombinieren, um Hauswärme und Warmwasser effizient zu speisen. Zu den Ausstellern gehört auch die Südtiroler Firma Wallnöfer: „Um die steigende Umweltbelastung zu verringern, ist es wichtig, dass wir erneuerbare Energiequellen wie Solarenergie oder Holz nutzen. Die Sondershow „Hybride Wärme“ bietet uns die ideale Plattform, um unsere wasserführenden Holzvergaseröfen gezielt dem Fachpublikum vorzustellen“, unterstreicht Hartwig Wallnöfer, Geschäftsführer von Wallnöfer.

Fireplace HUB: Wissenstransfer und Networking

Hybride Wärmekonzepte gehören auch zu den Themen, die auf der Networking-Plattform Fireplace HUB der WOF diskutiert werden, genauso wie andere Fragestellungen, die die Branche bewegen, wie zum Beispiel Luftreinhaltung, Versorgungssicherheit oder Handwerk. Hier treten Führungskräfte aus Wirtschaft und Verbänden in den Dialog mit den Fachbesuchern. Besucher können während der gesamten Messezeit diese Plattform für den Wissensaustausch und zum Netzwerken nutzen. Auch können sie Expertenrunden teilhaben, sich von innovativen Konzepten inspirieren lassen und sich über die neuesten Fachthemen informieren.

Diese vielfältigen Möglichkeiten sollen sicherstellen, dass die WOF ein bereicherndes Erlebnis für alle Teilnehmer wird. „Für trendfairs ist es äußerst wichtig, eine einladende Atmosphäre zu schaffen und kontinuierlich unsere Services zu verbessern, um Besuchern und Ausstellern eine optimale Messeerfahrung zu bieten“, so Claudia Weidner, Geschäftsführerin von Trendfairs GmbH.

Über World of Fireplaces – the Fireplace to be!

Die internationale Fachmesse für Feuerstätten World of Fireplaces bündelt Know-how rund um Behaglichkeit und Wärme. Hier präsentieren Hersteller und Anbieter aus aller Welt ihre Produkte und Dienstleistungen in einem Umfeld, das speziell auf die Anforderungen der Branche ausgerichtet ist. Die Aussteller, angefangen bei Branchenführern über Mittelständler bis hin zu vielversprechenden Newcomern, zeigen eine breite Palette an Produkten: von Pellet-, Kachel- und Speicheröfen über Elektrokamine und Kaminöfen, Dekofeuerstätten, Herde und Grillgeräte bis hin zu Outdoor-Feuerstellen und Outdoorküchen. Ergänzt wird das Angebot durch Abgasanlagen, Kessel-, Abscheide- und Steuerungstechnik, Brennstoffe, Ziegel und Schamotte sowie Software für Smarthomes und Anlagensteuerung.

Messetermin

28. bis 30. April 2025