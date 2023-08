Die Anforderungen an SHK- Fachbetriebe kompetent beraten zu können, steigen zunehmend. Denn viele Verbaucher:innen sind verunsichert, wenn sie sich mit der notwendigen Investition in ein neues Heizsystem oder ein modernes Badezimmer befassen. Die Frage nach den Kosten, Pflichten und Fördermöglichkeiten sowie nach der Umsetzung müssen eingehend erörtert werden. Eine gute Beratungskompetenz lässt die Fachbetriebe hier vielfach profitieren: Als Ansprechpartner mit Erfahrung und Know-how schaffen sie Vertrauen. Die fachkundige Beratung hilft dabei die Anforderungen der Kunden in kürzester Zeit zu identifizieren und den effektivsten Weg zur Durchführung der Aufträge festzulegen. Dies spart Zeit und Ressourcen. Spezialisiert auf beispielsweise die Teilsanierung von Bädern oder den Einbau von erneuerbaren Energien, können sie effektiver arbeiten und sich zudem nachhaltig einen Namen in der Region machen.

SHK-Fachbetriebe können sich bei interdomus Haustechnik für ihre Beratung fit machen lassen.

interdomus Haustechnik bietet seinen Gesellschaftern genauso wie interessierten Fachbetrieben im September und Oktober folgende Weiterbildungsmöglichkeiten (Online und Präsenz) an:

Nähere Informationen zu den Seminaren entnehmen sie unter Veranstaltungen von interdomus Haustechnik.