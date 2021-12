Pressemeldung

Für viele – vor allem mittelständische Unternehmen – stellt die Unternehmensnachfolge eine große Herausforderung dar. Wenn es ihnen nicht gelingt, die Unternehmensleitung adäquat nachzubesetzen, stehen sie zumeist vor dem Aus. In der Tat ist die Frage, wer das Unternehmen weiterführen soll, nicht überall geklärt. Die Nachfolgeregelung steht bei interdomus Haustechnik bereits seit vielen Jahren auf der Agenda. So bietet die Verbundgruppe Seminare und persönliche Beratungen für Unternehmer:innen an, die vor einer Geschäftsübergabe stehen. „Da wir einen sehr engen Kontakt zu unseren Gesellschaftern pflegen, wird auch sehr aktiv über das Thema Unternehmensnachfolge gesprochen“, sagt Stefan Ehrhard, Geschäftsführer von interdomus Haustechnik.

Am 9. Februar 2022 von 9:00 bis 17:30 Uhr findet das Seminar „Unternehmensnachfolge: Lebenswerk erhalten – Nachfolge gestalten“ statt, das Übergeber:innen und Übernehmer:innen Grundsätze und verschiedene Wege der Nachfolge aufzeigen und sie optimal auf die Zukunft und die neue(n) Rolle(n) vorbereiten soll.

Unterschiedliche Themenblöcke beleuchten nicht nur grundsätzliche Fragen, die sich im Rahmen der Unternehmensnachfolge stellen, sondern widmen sich auch psychologischen Faktoren sowie der Übergabe innerhalb und außerhalb der Familie. Hinzu kommen Einheiten, die sich mit ganz praktischen Inhalten wie der Finanzierung, dem Bankgespräch und dem Business- oder Zeitplan beschäftigen.

Die Referenten des Seminars, das in der MHK Zentrale in Dreieich stattfindet, sind Experten auf ihrem Gebiet. Unternehmensberater Herbert Reithmeier und Rechtsanwalt Han Christian Jung halten ihre Vorträge regelmäßig für Handwerksbetriebe ab. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten sich Entschlossene schnell registrieren. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.interdomus.de/aktuelles