Am 26. und 27. September empfängt interdomus Haustechnik seine Mitglieder:innen aus den Bereichen Sanitär, Heizung und Klima zu den 28. Cheftagen in ihrer Zentrale in Dreieich. Unter dem Veranstaltungsmotto „Wandel erkennen, Zukunft gestalten!“ werden zahlreiche Referenten und Aussteller den Gesellschafter:innen branchenrelevante, innovative Lösungen präsentieren. „Die Breite der anspruchsvollen Aufgaben der SHK-Branche ist aktuell für die Fachbetriebe fast nicht zu bewältigen. Wir unterstützen sie daher mit jeweils einem Schwerpunkttag zu den Themen Bad und Heizung“, beschreibt Stefan Ehrhard, Geschäftsführer interdomus Haustechnik. Dabei hat die mitgliederstärkste Verbundgruppe das Augenmerk der Präsentationen auf die aktuellen Herausforderungen ebenso gelegt, wie auf die kommende Entwicklung der SHK-Branche. Mit Marcel von Zons hat sich Stefan Ehrhard wieder einen Moderator an die Seite geholt, der als SHK-Meister genau um die intensive Debatte um Energiewende, Versorgungssicherheit und künftige Energieträger, aber auch um die Relevanz des immer wieder diskutierten Themas Fachkräftemangel weiß. „Meine Kollegen:innen und ich freuen uns sehr auf das persönliche Aufeinandertreffen aller Gesellschafter:innen nach der langen Zeit der digitalen Meetings und Co.“, so Stefan Ehrhard.