Mit der proBAD Wannentür bringt interdomus Haustechnik ein neues Produkt auf den Markt, das speziell auf die Bedürfnisse einer älter werdenden Gesellschaft zugeschnitten ist. Die individuell anpassbare Lösung ermöglicht einen einfacheren Einstieg in bestehende Badewannen und bietet Pflegebedürftigen mehr Sicherheit und Unabhängigkeit im Alltag.

Komfortable und flexible Lösung für barrierearme Bäder

Die proBAD Wannentür besticht durch ihre schnelle und einfache Installation. Fachhandwerker profitieren von einem flexibel konfigurierbaren Produkt, das die Anforderungen der Endkunden erfüllt. Die maßgeschneiderte Lösung für barrierearme Bäder bietet Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit höchsten Komfort bei der Nutzung.

Rundum-sorglos-Paket für Fachhandwerker

Mit der proBAD Wannentür können Fachhandwerker ihr Sortiment zielgerichtet und nachhaltig erweitern. Sie ist exklusiv für Mitglieder des Vertriebskonzeptes proBAD verfügbar. Teilnehmende Fachhandwerker erhalten mit der proBAD Wannentür nicht nur ein erstklassiges Produkt „made in Germany“, sondern auch umfassende Vertriebsunterstützung. Dazu gehören technische Schulungen, Marketing- und Verkaufsmaterialien sowie hochwertige Werkzeugkoffer, um das Produkt professionell zu vermarkten und zu installieren. Zudem wird eine fundierte Begleitung bei der Beantragung von Zuschüssen der Pflegekasse geboten.

Wachsende Nachfrage durch den demografischen Wandel

Durch den demografischen Wandel steigt der Bedarf an barrierearmen Konzepten in vielen Haushalten. Über 80 Prozent[1] der rund fünf Millionen[2] Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause versorgt, was das Interesse an sicheren, komfortablen Bädern weiter wachsen lässt. Die proBAD Wannentür setzt genau hier an und ermöglicht es Fachhandwerkern, in diesem Bereich zusätzliche Möglichkeiten anzubieten.

Starke Produktvorteile auf einen Blick

Schnelle, flexible Installation: Die proBAD Wannentür lässt sich in kurzer Zeit in nahezu jede bestehende Badewanne einbauen.

Höchste Sicherheit: 100 Prozent wasserdicht mit geprüfter Qualität und Komfort.

Individuelle Konfiguration: Flexible Anpassung an die jeweiligen Anforderungen der Endkunden.

Umfassende Schulungen: Technische und verkaufsorientierte Schulungen von Experten inklusive Materialpakete und Montagetools.

Gezielte Kundenansprache: Unterstützung des Fachhandwerks durch digitale und analoge Marketingmaterialien sowie zentrale Leadbearbeitung.

Launch der proBAD Wannentür auf den interdomus Haustechnik Cheftagen

Die proBAD Wannentür und das Rundum-sorglos-Paket werden auf den diesjährigen interdomus Haustechnik Cheftagen erstmals vorgestellt. Fachhandwerker, die ihren Kunden barrierearmen Badekomfort ermöglichen wollen, haben mit der proBAD Wannentür die perfekte Lösung an der Hand. Dank der starken Unterstützung durch Deutschlands mitgliederstärkste SHK-Verbundgruppe interdomus Haustechnik, die mit ihrer Zugehörigkeit zur europäischen Einkaufs- und Dienstleistungskooperation MHK Group nachhaltige Systemkompetenz bietet, können sich Fachhandwerker optimal im wachsenden Markt positionieren und von einem zukunftssicheren Produkt profitieren.

„Die proBAD Wannentür ist mehr als nur eine Tür für die Badewanne. Sie ist ein umfassendes Rundum-sorglos-Paket mit einem starken Netzwerk, das in der SHK-Branche neue Standards setzt“, so interdomus Haustechnik Geschäftsführer Stefan Ehrhard. „Wir freuen uns sehr, unseren Gesellschafter:innen die proBAD Wannentür auf den interdomus Haustechnik Cheftagen in Dreieich präsentieren zu können. Wir liefern damit eine Komplettlösung im Bereich barrierearmer Badplanung, die es so noch nicht gibt.“