„Nicht alle Mitgliedsbetriebe verfügen über ausreichend Lager- und Ausstellungsfläche. Wir wollen aber, dass jeder unserer Gesellschafter schnell auf ein möglichst umfassendes Sortiment zugreifen kann“, betont Stefan Ehrhard, Geschäftsführer von interdomus Haustechnik. Um diese Verfügbarkeit in allen Regionen Deutschlands zu gewährleisten, erweitert der mitgliedsstärkste SHK-Verband sein Lieferantenportfolio. „Mit der PETER JENSEN GmbH, der Lotter Metall GmbH & Co. KG und der Philipp Wagner GmbH konnten wir drei namhafte Großhandelsunternehmen gewinnen, die künftig regionale Lücken schließen.“ Ein weiteres Plus: Die oft vorherrschenden Konkurrenzsituationen werden vermieden“.

Das Traditionsunternehmen PETER JENSEN GmbH gehört mit 34 Standorten zu den führenden SHK-Großhändlern in Norddeutschland. Das Familienunternehmen in der dritten Generation zeichnet sich durch eine hohe Organisation und Serviceorientierung aus. Die insgesamt fast 95.000 Quadratmeter großen Lagerflächen umfassen rund 52.000 permanent eingelagerte Artikel. Zusätzlich kann sich das Fachhandwerk in den Ausstellungen über typische Nutzenangebote wie auch über Industriearmaturen, Ofenbau, Lüftung und Küchen informieren. „Dank unserer Strukturen pflegen wir hier im Norden eine große Nähe zu den Handwerkern. Dies ist notwendig, um unseren Kunden immer ein attraktives Komplettpaket an Service, Leistung und Produkten anzubieten“, erklärt Peter Jensen, Geschäftsführer und Sprecher bei PETER JENSEN. „Das verbindet uns mit interdomus Haustechnik und wir sind uns sicher, mit gemeinsamer Stärke das Handwerk nachhaltig erfolgreich unterstützen zu können.“

Die Warensicherheit, die die PETER JENSEN GmbH in Norddeutschland bietet, gewährleistet den Fachbetrieben im Osten des Landes die Lotter Metall GmbH & Co. KG. Mit 16 Standorten in Sachsen, im Süd-Osten Sachsen-Anhalts und dem Osten Thüringens bietet das Unternehmen aus Borna eine schnelle und flächendeckende Versorgung des regionalen SHK-Fachhandwerks. In 30 Jahren partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Handwerk hat Lotter Metall eine Vielzahl an logistischen und digitalen Lösungen entwickelt und versorgt seine Kunden aus den beiden Großlagern in Sachsen mit umfangreichen Warensortimenten aus den Bereichen Haustechnik, Bedachung und Stahl. „Wir wurden von interdomus Haustechnik-Gesellschaftern auf den Verband angesprochen“, berichtet Geschäftsleiter Alexander Seidemann über die Anfänge der Partnerschaft. „Gemeinsam bieten Lotter Metall und interdomus Haustechnik Serviceleitungen sowie zeitsparende Verwaltungsaufgaben an, die sowohl den Handwerkern, als auch seinen Kunden einen echten Mehrwert bieten,“, beschreibt Alexander Seidemann weiter. Dem gemeinsamen Ziel, dem Handwerk so viel produktive Arbeitszeit wie möglich zur Verfügung zu stellen, könne man so langfristig nachkommen.

Mit der Philipp Wagner GmbH reiht sich als dritter Großhandelspartner ein Traditionsunternehmen aus Rossdorf ein, das sich in den letzten Jahren zum reinen B2B-Versandgroßhandel für Heizungs- und Sanitärtechnik entwickelt hat. Unter dem Motto „Technik ist unser Ding“ hat sich Philipp Wagner auf ein für den modernen Heizungs- und Sanitärinstallationsbetrieb perfekt zugeschnittenes Sortiment spezialisiert. Mit dem Angebot von über 7000 Artikeln hat sich das Traditionsunternehmen zudem als Ersatzteilespezialist bundesweit unter den Heizungsbauern einen Namen gemacht. „Mit unserem spezialisierten Sortiment für Reparatur, Wartung und Installation und interdomus Haustechnik als Partner, der stark ist im persönlichen Kontakt, ergänzen wir uns optimal im Ausbau eines breiten Kundenstamms“, beschreibt Steffen Hieronymus Geschäftsführer von Philipp Wagner die Partnerschaft. „Wir schließen dabei eine sortimentstechnische Lücke des klassischen, stationären Grosshandels und ergänzen somit optimal das Beschaffungswesen des Installateurs“.

„Durch die Gewinnung der drei neuen Partner haben wir als Verband auch für unsere Mitglieder einen wichtigen Schritt gemacht. Drei Mal die geballte Kraft im Markt und ein gemeinsames Ziel – für unsere Mitgliedsbetriebe bedeutet dies, dass sie langfristig marktfähig und erfolgreich in der Region auftreten können“, fasst Stefan Ehrhard die Potenziale der neuen Partnerschaften zusammen.