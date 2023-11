Eine gute Investition in die Zukunft sind Klimageräte (Luft-Luft-Wärmepumpen) – für die Verbraucherinnen und Verbraucher wie auch für die SHK-Fachbetriebe. So lautete das Fazit des Seminars „Bosch Split-Klima-Tag“ Ende November in Wernau. Eingeladen hatten dazu die SHK-Verbundgruppe interdomus Haustechnik und Bosch Thermotechnik.

„Wir konnten den SHK-Experten die Vorteile erläutern, die ihnen der Vertrieb von Luft-Luft-Wärmepumpen bietet“, erzählt Jochen Pranghofer, Regionalleiter bei interdomus Haustechnik. Denn was schon seit Jahren in anderen Ländern Standard ist, wird nun in Deutschland verstärkt zum Einsatz kommen. Immer länger und wärmer werdende Sommerperioden und die häufigere Nutzung des Homeoffice, sind zwei Faktoren, die den Einzug der Klimageräte in die Haushalte und Unternehmen beschleunigen. Schließlich müssen Eigenheim- und Immobilienbesitzer:innen Lösungen für die Kühlung der Gebäude schaffen.

Energieeffizient kühlen mit PV-Strom

Die Industrie bietet hier gute mittel- bis langfristige Lösungen an, die von den SHK-Fachbetrieben vertrieben und fachgerecht eingebaut werden müssen. Eine attraktive Vertriebschance sei das Klimagerät insbesondere für Fachbetriebe, die auch Photovoltaikanlagen bauen oder deren Kunden Eigentümer von solchen Anlagen sind. „Durch die langen Sommer produzieren die Anlagen deutlich mehr Strom. Die Verbraucher:innen können mit einem Klimagerät diesen Solarstrom nutzen, um ihre Gebäude, die im Sommer immer seltener abkühlen, zu klimatisieren“, erklärt Jonathan Heib, Key Account Management Air-Condition, Bosch Thermotechnik.

Zukünftig auch Zuheizen

Nur ein Faktor, der bei den Seminarteilnehmern auf großes Interesse stieß, aber auch für Diskussionen sorgte. „Bisher hat Kühlung und Wärmegewinnung überwiegend mit Wasser stattgefunden. Daher die anfängliche Skepsis der Fachkräfte über die Luft Luft-Wärmepumpe“, so Pranghofer. Die SHK-Unternehmer haben die Chance erkannt, dass sich die neueste Generation von Klimageräten auch für das Zuheizen von Räumen bestens eignet, und für die Verbraucher eine energieeffiziente Ergänzung oder Alternative zu den Wasser-Wärmepumpen ist. Haben sich die Fachkräfte erst einmal mit den Funktionen und dem Aufbau auseinandergesetzt, ist es ein lukratives und vergleichsweise einfaches Geschäftsfeld und dient mit regelmäßigen Wartungsarbeiten zudem als Kundenbindungsinstrument.

Die erfolgreiche Seminar-Serie zur zukunftsweisenden Klimatechnologie wird auch im nächsten Jahr von interdomus Haustechnik und ihrem Lieferanten-Partner Bosch Thermotechnik fortgeführt. „Im Jahr 2024 werden wir den Fokus jedoch stärker auf die Anwendung legen und die Funktionen und den Einbau direkt am Gerät schulen“, kündete Heib an.