Top-Bäder planen und erfolgreich verkaufen – darum drehte sich alles im Seminar „Werde zum Knaller im Badverkauf!“, das Mitte Januar in Neu-Ulm stattfand. Zu der Veranstaltung von Badprofis für Badprofis hatte die SHK-Verbundgruppe interdomus Haustechnik zusammen mit dem Netzwerk Creativ.Lab geladen, welches vielseitige Weiterbildungen rund um kreative Badgestaltung, Planung und Verkauf anbietet. Insgesamt über 50 interessierte Teilnehmer konnten hier Branchenprofis aus Industrie und Handwerk in vier Vorträgen und zwei Diskussionsrunden erleben.

Nach der Begrüßung durch die Badplaner Tanja Maier und André Höbing von Creativ.Lab sowie durch interdomus Haustechnik Regionalleiter Jochen Pranghofer ging es gleich zur Sache. In zwei fachkundigen Vorträgen präsentierten die Referenten neue Trends, Farben und Materialien und vermittelten eindrucksvoll, wie Kreativität und Sinnlichkeit bei der Badplanung Kunden nachhaltig begeistern. Darauf folgte eine lebhafte Podiumsdiskussion zwischen den Experten und dem Publikum, gekonnt moderiert von SBZ-Chefredakteur Dennis Jäger.

Nach einer Mittagspause, die Zeit zum Netzwerken und für anregende Gespräche mit den Teilnehmenden bot, ging es in die zweite Runde. Micha Kours, Spezialist für barrierearme Bäder und in der Branche als „Mr. Barrierefrei“ bekannt, setzte sich mit den Barrieren im Kopf des Verkäufers auseinander. Der Installateur solle sich mutig auf die Kunden einlassen und weniger das Projekt mit seinen möglichen Schwierigkeiten sehen. Bei den Industriepartnern Mauersberger und Carlo Frattini, die am Rande der Veranstaltung auch ihre Produktneuheiten präsentierten, ging es darum, dass Leidenschaft nicht käuflich sei. In einem beeindruckenden Stand-up Dialog stellten sie die Sichtweise eines Kunden dar, der sich mit einem Badumbau beschäftigt. Hier wurde anschaulich gezeigt, wie bei einer Beratung die Ängste des Kunden abgebaut und dieser begeistert werden kann. Abschließend widmete sich eine Podiumsdiskussion der Prozessoptimierung im Badverkauf.

„Es war eine rundum gelungene Veranstaltung mit hohem Mehrwert für alle Teilnehmer:innen“, freut sich Jochen Pranghofer von interdomus Haustechnik. Denn hier seien praktische Lösungen vermittelt worden, die sich im Betriebsalltag auch umsetzen lassen. Und nicht zuletzt gehe es um den persönlichen Austausch innerhalb der SHK-Branche.