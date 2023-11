Machen Sie den Unterschied, lautete das Motto des Knigge-Seminars von interdomus Haustechnik am 15.11.2023. Die führende SHK-Verbundgruppe hatte angehende Fachkräfte im Bereich Sanitär, Heizung und Klima nach Eggenfelden in Niederbayern eingeladen, um sie bestmöglich für den Arbeitsalltag vorzubereiten.

„Inflation und Heizungsgesetz sogen weiterhin für Unsicherheit bei den Verbrauchern, so dass der Bedarf an fachgerechter Beratung durch SHK-Fachkräfte immer wichtiger wird“, erklärt Frank Colberg, Regionalleiter bei interdomus Haustechnik. Mit einem Knigge-Workshop für Auszubildende unterstützt der Verband seine Mitgliedsunternehmen unter anderem dabei, die Berufsanfänger auf den intensiveren Kundenkontakt vorzubereiten. Colberg führte die Veranstaltung gemeinsam mit Katharina Scharnreitner, Geschäftsführerin der Lebens(t)raum Akademie, durch.

„Fachlich sind die angehenden Anlagenmechaniker:innen fit, so dass wir uns in den Workshops auf die Themen „Auftreten“, „Verhalten“ und „Wirkung“ im Umgang mit den Kunden konzentrieren“, erklärt Colberg. So wurden Situationen aus dem Tagesgeschäft durchgesprochen, bei denen die jungen Menschen im Umgang mit den Kunden persönlich herausgefordert werden, wie im Beratungsgespräch, bei dem die Auszubildenden schwierige Sachverhalte verständlich und geduldig erklären müssen, ohne bei der dritten Nachfrage genervt zu antworten.

Die zukünftigen SHK-Fachkräfte haben in dem Seminar auch gelernt, wie sie sich innerhalb ihres Betriebes und auf der Baustelle verhalten und ihre eigenen Stärken im Team einbringen können. Richtig aufgeblüht seien die Teilnehmenden jedoch beim Themenblock „Umgang mit den sozialen Medien“ und hätten die „Goldenen Regeln“, für einen sicheren Umgang in Social Media regelrecht aufgesogen, schmunzelt Colberg.

In der Abschlussrunde stellte sich heraus, dass den Azubis an diesem Tag, der eine oder andere Stolperstein aus dem Weg geräumt werden konnte. Darüber hinaus hatten sie Spaß daran, sich mit Auszubildenden anderer Betriebe auszutauschen, so dass sie mit ein paar Kontakten mehr im Handy die Heimreise antraten. „Das sind so Veranstaltungen, mit denen wir für unsere Gesellschafter den Unterschied machen“, resümiert Colberg. Deshalb wird interdomus Haustechnik auch weiterhin kleine regionale Angebote anbieten, um zielgerichtet dort, wo sie gebraucht werden, zu unterstützen.