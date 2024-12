Next Generation Akademie: Auftakt des dritten Jahrgangs in Frankfurt am Main

In Frankfurt startete am Wochenende die Next Generation Akademie von interdomus Haustechnik mit ihrem dritten Jahrgang. Neun von insgesamt elf Nachwuchsunternehmern aus ganz Deutschland begannen das zweieinhalbtägige Auftaktprogramm. Ziel der Akademie ist es, junge Führungskräfte im SHK-Handwerk optimal auf die Herausforderungen der Unternehmensführung vorzubereiten und dabei sowohl fachliche als auch unternehmerische Kompetenzen zu entwickeln.

Fachkräfte- und Nachfolgemangel – zentrale Herausforderungen im SHK-Handwerk

Der Fachkräftemangel und Nachfolgemangel stellen große Herausforderungen für die SHK-Branche dar. Die Next Generation Akademie bietet eine gezielte Lösung, indem sie angehende Unternehmer unterstützt, sich mit den Themen Mitarbeiterbindung, digitalen Prozessen und finanzieller Unternehmensführung auseinanderzusetzen. So werden die Teilnehmer fit gemacht, ihre Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten und den Fachkräftemangel aktiv anzugehen.

Ein persönlicher Auftakt in Frankfurt am Main

Der Auftakt des dritten Jahrgangs der Next Generation Akademie begann mit einem intensiven Workshop unter der Leitung von Lutz Grünbeck, einem erfahrenen Unternehmercoach mit über 40 Jahren Branchenkenntnis im SHK-Bereich. Grünbeck begleitete die Teilnehmer zu Beginn des Programms durch eine praxisorientierte Selbstanalyse, die ihnen half, ihre persönlichen Stärken und Entwicklungsfelder zu erkennen. Der Eröffnungsworkshop förderte die Reflexion über die eigene Führungspersönlichkeit und bereitete die Teilnehmer auf die bevorstehenden Herausforderungen der Unternehmensführung vor. Ergänzt wurde der Einstieg durch ein Kamingespräch mit einem erfolgreichen Unternehmer, der seinen Betrieb durch Digitalisierung und strategische Veränderungen erfolgreich ausgebaut hat. Coach Lutz Grünbeck fasste den Startschuss treffend zusammen: „Die Teilnehmer dieses Jahrgangs zeigen bereits jetzt eine starke Motivation und den Willen, ihre Betriebe weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist es, ihnen die Werkzeuge und das Wissen an die Hand zu geben, um erfolgreich zu führen – gerade in einer Branche, die vor vielen Veränderungen steht.“

Starke Unterstützung durch interdomus Haustechnik

Die Next Generation Akademie ist Teil des Engagements von interdomus Haustechnik, die SHK-Branche zukunftssicher zu machen. Durch die gezielte Förderung junger Führungskräfte unterstützt die Verbundgruppe nicht nur den Branchennachwuchs, sondern auch ihre Gesellschafter. Die Akademie deckt Schlüsselthemen wie Digitalisierung, Unternehmenskultur, Prozessoptimierung und strategisches Wachstum ab.

Stefan Ehrhard, Geschäftsführer von interdomus Haustechnik, betont: „Die Nachwuchsförderung ist eine Investition in die Zukunft unserer Branche. Mit der Next Generation Akademie stärken wir nicht nur einzelne Talente, sondern leisten einen Beitrag zur Sicherung der Unternehmensnachfolge und zur Bewältigung des Fachkräftemangels. Das Programm gibt jungen Unternehmern die Werkzeuge an die Hand, um ihre Betriebe langfristig erfolgreich und innovativ zu führen.“

Ein Blick in die Zukunft

In den kommenden 24 Monaten werden die Teilnehmer in verschiedenen Modulen geschult, die Grundlagenwissen und praxisorientierte Erfahrungen vereinen. Diese Mischung aus Theorie, Praxis und Unternehmergesprächen schafft eine ideale Grundlage, um die Teilnehmer zu erfolgreichen Führungskräften im SHK-Handwerk zu entwickeln.

Mit dem erfolgreichen Start des dritten Jahrgangs unterstreicht interdomus Haustechnik erneut seine Vorreiterrolle in der Nachwuchsförderung der SHK-Branche. Mit der Planung des vierten Jahrgangs für 2025 baut die Verbundgruppe ihr Engagement weiter aus und setzt ein klares Zeichen für die Zukunftssicherung der Branche.

Zur Anmeldung der Next Generation Akademie 2025: forms.office.com/e/k7W8Mb5F9i