interdomus Haustechnik setzt sich aktiv für die Förderung des Nachwuchses im SHK-Handwerk ein und unterstreicht damit die Bedeutung von gut ausgebildeten Fachkräften für die Zukunft der Branche. Nach dem erfolgreichen zweiten Lehrlingscamp im Juni mit über 50 Auszubildenden, liegt der Fokus nun verstärkt auf der Unternehmensnachfolge und der gezielten Förderung junger Führungskräfte.

Im Rahmen der Next Generation Akademie hat sich letzte Woche der zweite Jahrgang in Dreieich getroffen. 14 Nachwuchsunternehmer aus verschiedenen Teilen Deutschlands nahmen daran teil und konzentrierten sich auf das wichtige Thema Marketing. Jetzt, knapp zur Halbzeit des 24-monatigen Programms, profitieren die Teilnehmer bereits deutlich von der positiven Unterstützung, wie beispielsweise bei der Mitarbeiterführung und der Erkenntnis, wie wichtig Feedbackgespräche sind.

Die Next Generation Akademie, die 2019 von interdomus Haustechnik ins Leben gerufen wurde, richtet sich an angehende Unternehmer, die einen Fachhandwerksbetrieb führen oder übernehmen möchten. Ziel des Programms ist es, diese jungen Führungskräfte umfassend auf ihre zukünftigen Aufgaben vorzubereiten. Die Ausbildung umfasst verschiedene Module wie Gruppen- und Einzelcoaching, Praktika in Kollegenbetrieben, Telefonbegleitung und Webinare. Die fünf Schwerpunkte des Programms sind die Entwicklung zur Unternehmerpersönlichkeit, Ziele und Strategien, Weiterentwicklung der Unternehmenskultur, Struktur und Prozesse sowie finanzielle Freiheit.

Ein besonderes Merkmal der Next Generation Akademie ist die persönliche Begleitung über einen längeren Zeitraum. Sarah Ulrich, Nachwuchsunternehmerin bei Haustechnik Piekara GmbH in Dresden, die zusammen mit ihrem Bruder den väterlichen Betrieb weiterführt, beschreibt ihre Erfahrungen: „Highlights des Programms sind für mich der Austausch mit den anderen Jungunternehmern und die Feststellung, dass es ihnen genauso ergeht wie mir selbst. Das Thema Marketing steht für mich an oberster Stelle, wie vermarkten wir uns? Deshalb ist dieses Treffen für mich sehr interessant. Die Gespräche und der Input der Akademie geben mir die Sicherheit, Dinge anzupassen oder zu erkennen, dass wir bereits vieles richtig machen. Besonders schätze ich die Struktur des Programms mit den großen Abständen zwischen den Treffen. So bleibt viel Zeit zum Nachdenken und Umsetzen. Nach jeder Sitzung denke ich weder: Ach ja, das wolltest Du ja anders machen, und werde dazu motiviert, es jetzt anzupacken.“

Ein Rückblick auf den ersten Jahrgang der Akademie zeigt, wie erfolgreich das Programm ist: Die Absolventen wurden im Mai 2024 auf der MHK Hauptversammlung in Berlin feierlich geehrt. Vor 2.500 Gästen aus Handel, Handwerk und Industrie nahmen sie ihre Auszeichnungen entgegen, stolz und gestärkt durch das neu erworbene Wissen und das entstandene Netzwerk.

„Der dritte Jahrgang der Next Generation Akademie beginnt im November dieses Jahres. Interessenten können sich jetzt anmelden“, lädt Stefan Ehrhard, Geschäftsführer von interdomus Haustechnik, ein und betont: „interdomus nimmt hier eine Vorreiterrolle ein. Wir haben das Programm bereits 2022 gestartet und waren sehr früh aktiv. In der Branche sind inzwischen viele in der Nachfolge aktiv, was wir sehr begrüßen, da die Unterstützung im SHK-Handwerk dringend gebraucht wird.“