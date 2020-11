Mit weit über 200 Jahren Erfahrung im Segment ‚Bad‘ zählt Duravit zu den renommiertesten Herstellern von Designerbädern. Auch in 2020 überzeugt das Traditionsunternehmen die Banche mit innovativen Designs, Technologien und hochwertiger Qualität.

Den aktuellen Begebenheiten angepasst, stellt Duravit seine Produktneuheiten nun dem Fachklientel in einem Live-Online-Training vor. „Dank moderner Präsentationstechnik werden die Teilnehmer alle innovativen Details und Design-Highlights zu sehen und erklärt bekommen“, kündigt Stefan Ehrhard, Geschäftsführer bei interdomus Haustechnik und Mitinitiator des Online-Trainings an. In dem einstündigen interaktiv gestalteten Training wird Marcus Bauer vom Duravit Trainingsteam zudem alle Fragen rund um die Produkte und Bad-Lösungen beantworten.