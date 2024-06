Wärmepumpentechnologie als elementarer und zukunftsweisender Baustein für klimaneutrale Gebäude – dieses Thema stand im Fokus der interdomus Haustechnik Cheftage vom 3. bis 5. Juni 2024 in Aveiro, Portugal. Die Verbundgruppe interdomus Haustechnik hatte gemeinsam mit ihrem Lieferantenpartner und Gastgeber, Bosch Home Comfort, zu dieser Veranstaltung eingeladen. „Unsere Mitglieder erhielten hier die Möglichkeit, direkt vor Ort die hohen Qualitätsstandards, die innovativen Technologien und das umfangreiche Leistungsspektrum kennenzulernen, die in der Wärmepumpenfertigung von Bosch angewendet werden und einen entscheidenden Schritt in Richtung klimaneutrale Gebäude darstellen“, so Stefan Ehrhard, Geschäftsführer von interdomus Haustechnik. „Für unsere Gesellschafterinnen und Gesellschafter ein wichtiger Aspekt, um sich im wachsenden Markt der Wärmepumpen als Spezialisten zu profilieren und zu etablieren.“

Offizielle Begrüßung und Einblicke in die Wärmepumpenfertigung

Für die 40 Gäste stand unter anderem eine ausführliche Werksführung durch die Produktion der neusten Wärmepumpengeneration von Bosch auf dem Programm. Die hochmoderne Wärmepumpe Compress 5800i AW von Bosch überzeugt durch Effizienz, Umweltfreundlichkeit und besonders geringe Geräuschentwicklung. Beeindruckt zeigten sich die Besucher angesichts der leistungsfähigen 150 Meter langen Fertigungsstraße, auf der 21 qualifizierte Mitarbeiter die neuste Wärmepumpengeneration „Made in Europe“ produzieren.

Zwei spannende Fachvorträge thematisierten zudem die neuesten Entwicklungen in der Wärmepumpenfertigung. Tino Hirsch, Vertriebsleiter von Bosch Home Comfort Deutschland betonte: „Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns, und wir passen unsere Lösungen individuell an ihre Bedürfnisse an“. „Mit nachhaltigen Produktlösungen und unserem umfassenden Serviceangebot innerhalb der Klimahelden Schmiede, machen wir das Fachhandwerk fit für die Zukunft und bieten von der Auftragsgewinnung, über die Installation bis hin zum Aftersales die richtigen digitalen Tools und Services, um den Arbeitsalltag des Fachhandwerks effizienter zu gestalten“ fuhr Marco Wiesweg, Verkaufsleiter Bosch Home Comfort Deutschland, weiter fort.

Fokus auf klimaneutrale Gebäude und persönlicher Austausch

Die Veranstaltung verdeutlichte die zentrale Rolle der Wärmepumpentechnologie als Baustein für klimaneutrale Gebäude. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind wesentliche Aspekte, die Bosch Home Comfort in ihren Produktionsprozessen umsetzt. Neben den fachlichen Inhalten blieb auch Zeit für den persönlichen Austausch und zum Netzwerken.

Die interdomus Haustechnik Gesellschafter, darunter erfahrene SHK-Profis und Neu-Mitglieder, zogen einstimmig ein positives Fazit: „Eine gelungene Veranstaltung mit einer guten Mischung aus Information und Inspiration sowie durchweg positiver Stimmung. Die Möglichkeit, die innovativen Fertigungsprozesse von Bosch vor Ort zu erleben und sich persönlich auszutauschen, war äußerst wertvoll.“ Stefan Ehrhard ergänzte: „Die Cheftage in Aveiro boten eine exklusive Plattform für den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen unseren Mitgliedern und unserem Premiumpartner Bosch Home Comfort Deutschland. Ein echter Gewinn für unsere Gemeinschaft.“