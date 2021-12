Pressemeldung

Früher oft nur praktische Nasszelle, heute Rückzugsort und Wohlfühloase: das Badezimmer hat in den vergangenen Jahren deutlich an Stellen- und Mehrwert gewonnen. Kunden investieren viel Zeit, Aufwand und Geld in diesen Teil des Hauses/der Wohnung – nicht zuletzt auch, um ihn in der Gegenwart schon für die Anforderungen der Zukunft vorzubereiten. Ob barrierefrei mit bodentiefer Dusche und rutschfestem Boden oder komfortabel und luxuriös mit freistehender Badewanne und vergoldeten Armaturen, Badberater:innen müssen den komplexen Prozess der Badsanierung oder des -verkaufs umfassend beherrschen – vom ersten Kundenkontakt bis zum After Sale.

Genau hier setzt die Qualifizierungsmaßnahme „Badberater:in mit Zertifikat“ an, die interdomus Haustechnik im kommenden Frühjahr ihren Gesellschaftern für deren Mitarbeiter:innen anbietet. Erstere können davon gleich doppelt profitieren: durch die Qualifizierung ihrer Arbeitskräfte und volle Auftragsbücher. Denn das praxisbezogene Konzept verspricht Unternehmen nachhaltige Erfolge. „Die Teilnehmer:innen werden zu Experten auf ihrem Gebiet mit jeder Menge fachspezifischem Know-how – und das ist heute mehr gefragt denn je, schließlich wird das Bad mit den permanent steigenden Ansprüchen der Kunden auch immer komplexer“, weiß Stefan Ehrhard, Geschäftsführer von interdomus Haustechnik.

Der Branchenexperte, Buchautor und Coach für Badspezialisten Ottmar Kuball hat die Qualifizierung mit Zertifikat entwickelt, von der Bäderbauer:innen profitieren. Seine Expertise vermittelt er Teilnehmer:innen in vier Themenblöcken – Verkaufskonzept-Bad, Bad-Beratungskompetenz, Qualitätssicherung/Badplanung, Badgestaltung – mit jeweils sechs Modulen. Die 24-teilige Intensivausbildung schließt mit einer Prüfung ab, sodass das Gelernte im Anschluss rasch und sicher in der täglichen Arbeit umgesetzt werden kann, was im Umkehrschluss das Unternehmensergebnis positiv beeinflusst.

Die Module zur Qualifizierung als diplomierte/r Badberater:in finden vom 5. bis 8. April 2022 und vom 16. bis 20. Mai 2022 als Präsenzveranstaltung in Dreieich statt. Detaillierte Informationen, auch zu den Kosten, finden Sie auf der interdomus Homepage unter www.interdomus.de/aktuelles/.