Mit Beginn des neuen Jahres begrüßt interdomus Haustechnik mit Wiemann Elektro- und Solargroßhandel einen wertvollen Partner für das Segment der erneuerbaren Energien. „Ökologisches Bewusstsein und Kosteneinsparung werden auch in 2021 relevante Themen des SHK Fachhandwerks sein“, sagt interdomus Haustechnik Geschäftsführer Stefan Ehrhard. Der mitgliedstärkste Verbund der SHK Branche weitet sein Angebot daher betreffend der marktgerechten Unterstützung seiner Gesellschafter im Bereich der nachhaltigen Energieversorung aus. „Elektro- und Solargroßhandel Wiemann ist mit dem qualitativ hochwertigen Sortiment an Stromprodukten, Energiespeicher, Photovoltaikmodule von Senec, Beleuchtung, Heizsysteme und E-Mobility ein gewinnbringender Partner für unsere Mitgliedsbetriebe.“ freut sich Stefan Ehrhard. Das Großhandelsunternehmen mit Sitz in Bünde und Espelkamp unterstützt die SHK-Fachbetriebe auch mit Auslegung sowie persönlicher und individueller Beratung durch ein erfahrenes und qualifiziertes Beratungsteam.