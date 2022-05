Pressemeldung

Das Team von interdomus Haustechnik zu Besuch am Messestand der Heizungsmarke Bosch.

Trubelige, energiegeladene Stimmung herrschte vom 26. bis 29. April auf dem Messegelände in Nürnberg. Grund hierfür war die Top-Messe IFH/Intherm, die nach pandemiebedingter Pause endlich wieder in Präsenz stattfand. Auch interdomus Haustechnik war mit einem sechsköpfigen Team vor Ort, das mit Partnern aus Handwerk, Handel und Industrie viele gute Gespräche führen konnte. „Nach der langen Pause war uns daran gelegen, uns einfach unter die Besucher zu mischen und die Stimmungslage in der Branche ganz direkt mitzubekommen“, erläutert Stefan Ehrhard, Geschäftsführer interdomus Haustechnik.

Denn die Herausforderungen für die Branche sind weiterhin hoch. Zu den Auswirkungen der Corona-Krise, Fachkräftemangel und Energiewende kommen aufgrund der aktuellen Situation nun auch noch Gaskrise, Lieferengpässe und Inflation hinzu. Umso wichtiger war es Ausstellern und Teilnehmern auf der IFH/Intherm, die Gemeinschaft zu zelebrieren, sich auf Augenhöhe auszutauschen und im direkten Gespräch miteinander neue Lösungsansätze und Umsetzungsmöglichkeiten zu diskutieren.

Im persönlichen Austausch mit Lieferanten und Partnern konnte auch interdomus Haustechnik bestehende Beziehungen weiter ausbauen und neugewonnene, wie die erst kürzlich mit Bosch Junkers Deutschland geschlossene Kooperation, stärken. „Die Messe hat auf einer übergeordneten Ebene gezeigt, was den Mitgliedern unserer Verbundgruppe schon lange bewusst ist: In einem starken Partnernetzwerk kann der Einzelne viel mehr erreichen, als wenn er auf sich alleine gestellt ist“, fasst Stefan Ehrhard zusammen.

Mit 341 Ausstellern und knapp 30.000 Besuchern fiel das Fazit der Messeveranstalter, die sich von der IFH/Intherm auch starke Strahlkraft auf die gesamte SHK-Messebranche erhoffen, durchweg positiv aus. Die IFH/Intherm findet das nächste Mal in zwei Jahren, vom 23. bis 26. April 2024, statt.