Ob die Funktionsgarantie 2.0 oder ein digitaler Verkaufsprozess, der die Fachbetriebe im Vertriebsablauf deutlich unterstützt, stellt die Dreieicher Verbundgruppe den Besuchern der bewährten Branchenmesse an ihrem Stand praxisnahe und nachhaltige Lösungen vor. „Auch ein Kollege der CRONBANK wird mit vor Ort sein, um den Unternehmern:innen die vielfachen Finanzlösungen für den Fachbetrieb sowie den Endkunden zu erläutern“, kündigt Mike Dautermann, Vertriebsleiter interdomus Haustechnik an. Das 5-köpfige Team freue sich auf zahlreiche Besucher und darauf, bekannte Gesichter begrüßen und auch viele neue Kontakte knüpfen zu können, so Mike Dautermann erwartungsvoll.

Sie finden interdomus Haustechnik am 27. September in Neumarkt, am Stand C07. Am 11. Oktober in Hannover, ist das Team am Stand F02 anzutreffen.