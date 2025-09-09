Am 24. September 2025 öffnet die BAD DIREKT in der ratiopharm arena Neu-Ulm ihre Tore. Über 35 Aussteller präsentieren auf mehr als 2.000 qm Produkte, Trends und Lösungen aus Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Auch interdomus Haustechnik ist wieder mit einem eigenen Stand vertreten und freut sich auf den persönlichen Austausch mit zahlreichen Branchenkolleginnen und -kollegen.

Praxisnahe Lösungen für die SHK-Branche

„Als mitgliederstärkste Verbundgruppe bringen wir starke Lösungen für Sanitär und Haustechnik mit“, erklärt interdomus Haustechnik Geschäftsführer Stefan Ehrhard. Mit einem vierköpfigen Team informieren die Dreieicher die Fachbesucher vor Ort über ihre Konzepte.

Im Mittelpunkt stehen praxisgerechte Anwendungen: SHK.MARKET, das digitale Bestellportal, vereinfacht und beschleunigt die Warenbeschaffung erheblich. Zudem hat interdomus Haustechnik die proBAD Wannentür im Gepäck – ein „schneller Problemlöser“ und attraktives Zusatzgeschäft für die Mitglieder, mit dem sich SHK-Fachbetriebe im wichtigen Wachstumsfeld altersgerechtes Wohnen positionieren können.

„Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, auf das Wiedersehen mit bekannten Gesichtern und darauf, viele neue Kontakte knüpfen zu können. Sie finden uns auf der BAD DIREKT 2025 am Stand C2“, so Stefan Ehrhard abschließend.