Pressemeldung

Die Unternehmensnachfolge ist für alle Beteiligten – Übergeber wie Übernehmer – eine große Herausforderung. Junge Unternehmenserwerber treten mit der Nachfolge in einen neuen Lebensabschnitt ein. Aber auch, wer mit einem eigenen Unternehmen selbstständig ist oder plant, sich selbstständig zu machen, vollzieht einschneidende Schritte. Wie auch immer die Entwicklung zur Unternehmerpersönlichkeit geartet ist, sie wirft eine Vielzahl an Themenkomplexen auf, mit denen es sich zu beschäftigen gilt. Vor allem auch der Bereich Finanzen muss gut geplant sein, um das Unternehmen von Anfang an auf gesunde Füße zu stellen. Businessplan, Finanzierungsarten, geeignete Instrumente zur Förderung, Liquidität und Rentabilität sichern, sind nur einige der Aufgaben, die auf angehende Unternehmer:innen warten.

Mit einer praxisorientierten Zusatzausbildung im Rahmen seiner Next Generation Akademie bietet interdomus Haustechnik jungen Führungskräften nun Antworten und Informationen zu einer Vielzahl der Fragen im Kontext der Unternehmensführung. Der Kurs, der im Februar startet und über einen Zeitraum von 24 Monaten stattfindet, widmet sich in fünf Sektionen den Themen, mit denen sich Nachwuchskräfte auseinandersetzen müssen, unter anderem auch dem der finanziellen Freiheit.

Für Stefan Ehrhard, Geschäftsführer von interdomus Haustechnik, steht fest: „Unser Programm lässt wirklich keine Wünsche oder Fragen offen. Wir sind sehr stolz, dass wir jungen Führungskräften mit der Next Generation – interdomus Haustechnik Akademie ein so tolles und umfassendes Angebot machen können, um sie auf die zukünftigen Herausforderungen vorzubereiten.“

Weiterführende Informationen bietet die Homepage www.interdomus.de/aktuelles/.