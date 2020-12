Geschlossene Restaurants, Sport- und Kulturstätten, Homeoffice und Wechselunterricht – auch in den Wintermonaten werden die Menschen noch deutlich mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen, als im Vorjahr. Das ist eine außergewöhnliche Situation, die den Verbrauchern vieles abverlangt. Nicht zu vergessen sind dabei auch die höheren Anforderungen u.a. an die Haustechnik, welche in diesen Zeiten deutlich stärker gefordert ist.

Sicherheit bietet den Eigenheimbesitzern da eine gute Absicherung der Grundversorgungen. Zum Beispiel mit dem nachhaltigen Heizungsschutz von interdomus Haustechnik. „Die 10 Jahre Funktionsgarantie ist mit ihren Leistungen einmalig in der Branche“, erklärt Stefan Ehrhard, Geschäftsführer bei interdomus Haustechnik. Die Garantie stellt herstellerunabhängig die Funktion des primären Energiesystems für bis zu 10 Jahre sicher.

Planungssicherheit für Fachbetrieb und Kunde

„Dieses attraktive Servicepacket dient dem SHK-Fachmann zum einen als optimaler Mehrwert im Kundengespräch und schafft zum anderen eine langfristige Bindung“, führt Stefan Ehrhard weiter aus. Denn Leistungen wie die Erstattung von Fahrt- oder Lohnkosten oder eine einfache Schadensabwicklung im 24/7-Service bieten den Endverbrauchern ein hohes Maß an Sicherheit und optimalen Service. Dabei kann die 10 Jahre Funktionsgarantie noch bis zu 72 Monate nach erstmaliger Inbetriebnahme des Wärmeerzeugers abgeschlossen werden. Somit ist auch die Absicherung bereits bestehender primärer Energiesysteme und die Koppelung an bestehende Wartungsverträge möglich. Mit der Mannheimer Versicherung und der Garantiedatenbank 24 stehen der 10 Jahre Funktionsgarantie von interdomus Haustechnik dafür zwei fachkundige und zuverlässige Partner zur Seite. Obendrein profitieren die SHK-Fachbetriebe durch den Abschluss der 10 Jahre Funktionsgarantie von einer längerfristigen finanziellen Planungssicherheit. „Alle Serviceangebote von interdomus Haustechnik haben zum Ziel, das mittelständische SHK-Fachhandwerk nachhaltig zu stärken“, betont Stefan Ehrhard. „Vor allem aber mit Blick auf die Herausforderungen, die den Endverbrauchern noch im Zuge des Klimaschutzprogramms 2030 bevorstehen, bietet interdomus Haustechnik den SHK-Fachbetrieben mit der 10 Jahre Funktionsgarantie ein effektives und verlässliches Vertriebs- und Serviceinstrument.“