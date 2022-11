CONTI+ war auch in diesem Jahr mit einem eigenen Messestand auf der interbad in Stuttgart vertreten.

„Wasser ist unser Element – Kompetenz unser Angebot“ – unter diesem Motto ist in Stuttgart die interbad erfolgreich zu Ende gegangen. CONTI+ war auch in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Stand auf der Fachmesse für Schwimmbad, Sauna und Spa vertreten. Geschäftsführer Udo Hilbert zieht eine positive Bilanz: „Mit rund 8.500 FachbesucherInnen war die interbad in diesem Jahr wieder gut besucht. Wir haben viele sehr gute Gespräche geführt und unser neues, übersichtliches Standkonzept kam sehr gut an. Insbesondere die Live-Vorführungen unseres CNX Wassermanagement Systems fand bei den BesucherInnen großen Anklang. Mit dem System lassen sich nicht nur komplexe Trinkwasseranlagen steuern und protokollieren, es hilft auch bei der Optimierung des Wasser- und Energieverbrauchs und spart so effektiv Kosten.“