Mit einem Klick erfassen, ob eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in den eigenen vier Wänden sinnvoll sein könnte - der WärmerückgewinnerCheck gibt ganz einfach Hilfestellung bei dieser Frage. Wie das Online-Tool funktioniert und welche Vorteile es bietet, darüber informiert das Serviceportal.

Die gesetzlich festgelegten energetischen Anforderungen an Gebäude sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Für Energieverluste, die durch die Gebäudehülle oder durch das notwendige Lüften der Wohnräume entstehen, gelten strenge Regeln. Wie kann ein gesundes Raumklima mit Energieeffizienz in Einklang gebracht werden? Was ist beim Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zu beachten? Antworten auf diese und andere Fragen bietet der WärmerückgewinnerCheck- ein Online-Tool, das von der Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. (VDZ) und der Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V. (HEA) entwickelt wurde. Haus- und Wohnungseigentümer erhalten so einen Überblick über die Vorteile moderner Lüftungstechnologien.

Effizienz auf einen Blick

Mit dem WärmerückgewinnerCheck lässt sich unter anderem ermitteln, welchen Effekt eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in der eigenen Wohnsituation erzielen kann. Nach der Eingabe weniger Gebäudedaten wie beispielsweise Gebäudetyp und Baujahr, vergleicht das Tool das Gebäude mit zwei Referenzmodellen: einem unsanierten Altbau ohne Wärmedämmung sowie einem energetisch optimierten Neubau gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024. Die Ergebnisse werden in einer grafischen Darstellung angezeigt: Je näher das eigene Gebäude an den energetischen Standard eines optimierten Neubaus reicht, desto höher ist das Einsparpotenzial.

Mehr als nur Energieeinsparung

Das Online-Toolgibt nicht nur darüber Auskunft, wie sich die Energiebilanz durch den Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung verbessern lässt. Es erklärt außerdem, wie unsichtbare Risiken wie Kohlendioxid, Feuchtigkeit und Schadstoffe effektiv reduziert werden können. Und es zeigt, wie viel Heizwärme Hauseigentümer oder Wohnungsbesitzer durch den Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung potenziell einsparen können.

Die Resultate werden in Form einer detaillierten PDF-Datei präsentiert. Diese enthält neben den persönlichen Berechnungen auch umfassende Informationen zur Funktionsweise und Installation moderner Lüftungssysteme.

Auf "Intelligent heizen" eingebunden

Das Online-Tool steht auf dem Serviceportal "Intelligent heizen" zur Verfügung. Nutzerinnen und Nutzer können den WärmerückgewinnerCheck kostenfrei nutzen, um sich einen Überblick über die Vorteile und Funktionsweisen von modernen Lüftungstechnologien zu verschaffen.