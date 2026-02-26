Hier kommt der Singular Configurator von Villeroy & Boch und Ideal Standard ins Spiel. Jetzt vereint eine Plattform das gesamte Badportfolio beider Marken – von Premium bis Smart Premium. Mit Zugriff auf über 19.000 konfigurierbare Produkte aus den Bereichen Keramik, Armaturen, Baden, Duschen, Möbel und Accessoires können Architekten und Designer alle Projektanforderungen mit einer einfachen, vernetzten Lösung abdecken.

Eine Plattform, mehr Möglichkeiten

Der Singular Configurator ist kostenlos registrierbar und einfach zu bedienen und wurde entwickelt, um die Komplexität der Badezimmerausstattung zu vereinfachen. Durch die Optimierung der Produktauswahl, die Gewährleistung der technischen Kompatibilität und die Reduzierung des Verwaltungsaufwands ermöglicht er Planern, in einem Bruchteil der Zeit genaue und detaillierte Projektpakete zu erstellen.

Über die intuitive Benutzeroberfläche können Fachleute:

unbegrenzt viele Projekte erstellen und speichern

bestehende Entwürfe oder Komponenten importieren

automatische Kompatibilitätsprüfungen und Empfehlungen erhalten

vollständige Spezifikationspakete herunterladen, einschließlich CAD-Zeichnungen, BIM-Dateien, Datenblätter und Installationsanleitungen

Projektdaten einfach teamübergreifend oder mit Kunden teilen

Brückenschlag zwischen Design und Umsetzung

Im Gegensatz zu vielen anderen Tools, die bei der Auswahl enden, geht der Singular Configurator noch einen Schritt weiter und hilft dabei, die Lücke zwischen kreativer Absicht und technischer Umsetzung zu schließen. Benutzer können nach Stil oder Funktion suchen, komplette Raumausstattungen erkunden und die Ergebnisse anhand von Parametern wie Abmessungen, Oberflächen oder Leistungskriterien verfeinern. Jede abgeschlossene Konfiguration generiert ein ausgabebereites Paket mit allen relevanten Unterlagen, das direkt an Beschaffungsteams, Auftragnehmer oder Kunden weitergeleitet werden kann.

Ein neuer Standard für intelligentere Spezifikationen

Der Singular Configurator spiegelt den umfassenden digitalen Wandel in der Bau- und Designbranche wider: Effizienz, Präzision und Flexibilität sind heute unverzichtbar. Durch die Bündelung der Stärken zweier führender Badmarken in einer Plattform bietet er Planern eine beispiellose Kombination aus Auswahl, Zuverlässigkeit und Einfachheit.

„Mit dem Singular Configurator bieten wir Architekten, Planern und Designern die digitale Unterstützung, die sie benötigen, um Projekte sicher umzusetzen. Indem wir das Know-how und die Portfolios von Villeroy & Boch und Ideal Standard in einem Tool vereinen, setzen wir neue Maßstäbe für die Spezifizierung von Badezimmern – schneller, intelligenter und mit absoluter Gestaltungsfreiheit“, sagt Stéphane Lafarge, VP Global Project Sales, Villeroy & Boch Group.

Durch die Kombination der Stärken zweier führender Badmarken mit einer

unvergleichlichen Produktbreite setzt der Singular Configurator einen neuen Standard für die digitale Spezifikation in der Branche.



Entdecken Sie den Singular Configurator unter www.singular.idealstandard.com.