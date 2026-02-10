Schönes, flaches Design für mehr Komfort und Effizienz - der neue intelligente Hotelregler mit Touchscreen von Panasonic.
10.02.2026  Pressemeldung Alle News von Panasonic

Intelligenter Modbus-Hotelregler für Panasonic VRF-Systeme

Panasonic bietet seinen kabelgebundenen Hotelregler mit Touchscreen jetzt in einem eleganteren, schlankeren Design an.

Neben der neuen Frontplattengestaltung wurde der Touch-Regler mit einer NFC-Schnittstelle für die Kommunikation mit Android-Smartphones ausgerüstet. Damit können Gäste ab sofort auch mit dem Handy auf die Raumtechnik zugreifen. Für Installateure erleichtert die Kommunikation mit Android zudem die Inbetriebnahme des Reglers – und das sogar ohne Stromversorgung.

Der neue Touchscreen-Regler ist in Schwarz oder Weiß lieferbar, kann aber auch mit einer maßgeschneiderten Blende versehen werden, die sich an die Gestaltung des Gästezimmers anpasst.

Mit seiner geringeren Tiefe von nur 8,5 mm ist der neue Regler ideal für den Einbau in Raummöbeln bei Hotelprojekten. So erübrigt sich eine tiefe Backbox, beispielsweise bei der Installation auf einer Bettumrandung.

Der Touch-Regler wurde für Premium-Hotels konzipiert und weist zusätzliche Funktionen auf, die den Gästen mehr Komfort bieten und gleichzeitig die Effizienz der Haustechnik verbessern. Die durchdachte Anordnung der Touchdisplay-Tasten erleichtert dabei die Einstellungen.

Über die integrierte Modbus-Steuerung kommuniziert der Regler direkt mit der Gebäudeleittechnik (GLT) des Hotels und hilft so dabei den Gesamtenergieverbrauch des Gebäudes zu überwachen und Kosteneinsparpotenziale zu identifizieren. Darüber hinaus verfügt die Bedieneinheit über insgesamt vier digitale Ein- und Ausgänge.

Um den Gästen noch mehr Komfort zu bieten, kann der Hotelregler mit den drahtgebundenen Fenster- und Türsensoren von Panasonic kombiniert werden. Die intelligenten Sensoren steuern so die Klimaanlage und andere Technik im Zimmer, wie z. B. die Beleuchtung.  Wenn ein Raum nicht belegt oder ein Fenster geöffnet ist, wird beispielsweise die Klimaanlage ausgeschaltet. Das senkt die Kosten und spart Energie.

Die NFC-Schnittstelle vereinfacht Inbetriebnahme und Einrichtung. NFC wurde für Android entwickelt und ermöglicht das schnelle Einrichten von Controllern, auch ohne Netzteil. Insbesondere auf Großbaustellen erleichtert das die Arbeit erheblich und hilft Zeit und Installationskosten einzusparen.

Der Hotelregler mit Touchscreen (PAW-RE2C4-MOD-WH/BK) ist in den Farben Schwarz und Weiß ab sofort lieferbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.aircon.panasonic.de.

