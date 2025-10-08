Intelligente TECO-Fertigbau-Lösungen: Sanitärverteilung mit integriertem BIM
Im Mittelpunkt steht die Installation. Dafür hat TECO sein Sortiment für die Sanitärverteilung im Fertigbau entwickelt: Unterputz- und Aufputzlösungen, DVGW-zertifiziert, konzipiert zur Reduzierung von Platzbedarf, Montagezeit und Fehlerrisiken. Heute mit einem zusätzlichen Vorteil: der Verfügbarkeit eines vollständigen BIM-Katalogs.
Warum TECO-Lösungen für den Fertigbau wählen
- Schnelle Installation: das FASTEC®-Verbindungssystem gewährleistet schnelle, sichere Verbindungen, ganz ohne Werkzeuge.
- Maximale Sicherheit: Hydraulische Anschlüsse sind nur in der richtigen Position ausführbar – das minimiert Fehlerquellen.
- Langfristige Zuverlässigkeit: Robuste Komponenten und zertifizierte Qualitätsstandards garantieren dauerhafte Leistung;
- Planungsflexibilität: Breites Sortiment an Verteilern, Kugelhähnen und Fittings für Systeme, die auf der Grundlage tatsächlicher Anforderungen erstellt werden.
- Kompakte Bauweise: ideale Lösungen auch für die engen Platzverhältnisse im Fertigbau.
BIM TECO für die digitale Planung Ihrer Projekte
Der TECO-BIM-Katalog, verfügbar auf der Website und entwickelt auf Basis von Autodesk Revit, bietet Planern und Installateuren praxisnahe Werkzeuge, um:
- Einfache Integration von TECO-Produkten in digitale Modelle;
- Zugriff auf strukturierte und stets aktuelle technische Daten;
- Jeden Aspekt präzise zu planen und Zeit sowie Kosten bei der Umsetzung zu optimieren.
Möchten Sie die gleiche Effizienz Ihrer digitalen Planung auf die Baustelle bringen? Entdecken Sie das TECO-BIM-Archiv und die Lösungen für den Fertigbau.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte ohne zu zögern. Wir stehen zu Ihrer Verfügung.