Im Mittelpunkt steht die Installation. Dafür hat TECO sein Sortiment für die Sanitärverteilung im Fertigbau entwickelt: Unterputz- und Aufputzlösungen, DVGW-zertifiziert, konzipiert zur Reduzierung von Platzbedarf, Montagezeit und Fehlerrisiken. Heute mit einem zusätzlichen Vorteil: der Verfügbarkeit eines vollständigen BIM-Katalogs.

Warum TECO-Lösungen für den Fertigbau wählen

Schnelle Installation: das FASTEC®-Verbindungssystem gewährleistet schnelle, sichere Verbindungen, ganz ohne Werkzeuge.

das FASTEC®-Verbindungssystem gewährleistet schnelle, sichere Verbindungen, ganz ohne Werkzeuge. Maximale Sicherheit : Hydraulische Anschlüsse sind nur in der richtigen Position ausführbar – das minimiert Fehlerquellen.

: Hydraulische Anschlüsse sind nur in der richtigen Position ausführbar – das minimiert Fehlerquellen. Langfristige Zuverlässigkeit : Robuste Komponenten und zertifizierte Qualitätsstandards garantieren dauerhafte Leistung;

: Robuste Komponenten und zertifizierte Qualitätsstandards garantieren dauerhafte Leistung; Planungsflexibilität : Breites Sortiment an Verteilern, Kugelhähnen und Fittings für Systeme, die auf der Grundlage tatsächlicher Anforderungen erstellt werden.

: Breites Sortiment an Verteilern, Kugelhähnen und Fittings für Systeme, die auf der Grundlage tatsächlicher Anforderungen erstellt werden. Kompakte Bauweise: ideale Lösungen auch für die engen Platzverhältnisse im Fertigbau.

BIM TECO für die digitale Planung Ihrer Projekte

Der TECO-BIM-Katalog, verfügbar auf der Website und entwickelt auf Basis von Autodesk Revit, bietet Planern und Installateuren praxisnahe Werkzeuge, um:

Einfache Integration von TECO-Produkten in digitale Modelle;

Zugriff auf strukturierte und stets aktuelle technische Daten;

Jeden Aspekt präzise zu planen und Zeit sowie Kosten bei der Umsetzung zu optimieren.

Möchten Sie die gleiche Effizienz Ihrer digitalen Planung auf die Baustelle bringen? Entdecken Sie das TECO-BIM-Archiv und die Lösungen für den Fertigbau.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte ohne zu zögern. Wir stehen zu Ihrer Verfügung.