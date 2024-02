Intelligent & flexibel: Das 2 in 1 Modul für verdeckte Montage von DELABIE

Spieglein Spieglein an der Wand, was verbirgt sich in deinem Innenland? Die intelligenten und flexiblen Module von DELABIE sind kompakt und wurden für eine schnelle Installation in Ihren eigenen Möbelstücken entworfen. Sie passen sich jedem Raum an, vor allem aber Ihrem eigenen.