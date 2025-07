nie wieder bohren. steht für eine innovative Art der Befestigung – einfach, sauber und zuverlässig.

Doch bei der tesa nie wieder bohren GmbH geht es nicht nur darum, was wir tun, sondern wie wir es tun.

Als Tochterunternehmen der tesa SE handeln wir im Einklang mit klaren ethischen Grundsätzen.

Unser Code of Conduct ist dabei mehr als ein Regelwerk – er ist gelebter Anspruch an Integrität, Fairness und Transparenz.

Wir verpflichten uns zu rechtskonformem Verhalten, lehnen jede Form von Korruption ab und schützen das, was uns anvertraut wird.

Unsere Verantwortung endet nicht am Werkstor. Wir achten auf nachhaltige Prozesse, respektieren Menschenrechte und fördern ein Arbeitsumfeld, das von Respekt, Vielfalt und Chancengleichheit geprägt ist. Jeder Einzelne trägt dazu bei, den hohen Anspruch, den wir an uns selbst stellen, im Alltag zu leben.

nie wieder bohren. ist damit nicht nur ein Markenversprechen – es steht für verlässliches Handeln, für Qualität, und für die Überzeugung, dass nachhaltiger Erfolg auf Haltung basiert.