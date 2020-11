Der renommierte Installateurkalender von Herbert Bachler erscheint 2021 bereits in der 12. Auflage. Die auf 4.000 Stück limitierten Exemplare werden zugunsten der Nachwuchsförderung www.lustaufhandwerk.org ab Anfang Dezember zu einem Preis von 15 Euro/Ex. zur Verfügung stehen. Unterstützt wird diese Aktion von den Herstellern PAW, Wolf Heiztechnik, Grundfos und Bosch Thermotechnik sowie den „12 Lichtern der SHK- Branche“. Das sind zwölf aktive Handwerk-Netzwerker, die für ihre Arbeit leben und ihre Branche zusätzlich auf Instagram und Co. in den sozialen Medien pushen.

Der Kalender stößt bereits seit 2006 auf großen Anklang in der Fachwelt. Er wurde in den vergangenen Jahren in verschiedenen Locations in Tirol, Steyr, Dachstein usw. präsentiert. Die Moderation erfolgte durch so bekannte Gesichter wie Oliver Zeisberger, Matthias Euler-Rolle oder auch Barbara Karlich. Da das Jahr 2020 ja seinen ganz eigenen Takt angibt, präsentiert sich der Installateurkalender im kommenden Jahr in einem anderen - jedoch sehr besonderem - Licht. Auch die Kalenderpräsentation findet durch die Spendenübergabe im Herbst 2021 einen sonderbaren und dennoch originellen Ersatz.

Die Gestaltung des Kalenders erfolgte mit Unterstützung von Daria Keller aus dem Hause GEBO. Die motivierenden Bilder zeigen eine ganz besondere Perspektive des beruflichen Alltags, die für eine optische Abwechslung an der tristen Bürowand sorgt. Neben einer Verlosung durch die Kooperationspartner kann der Kalender auch direkt unter www.bachler.at bestellt werden.