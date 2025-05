Die digitale Kommunikation erreicht das Handwerk: Social Media wird auch für SHK-Betriebe zum Erfolgsfaktor. Plattformen wie Instagram bieten vielfältige Chancen, Fachkompetenz glaubwürdig darzustellen und gezielt Nachwuchskräfte anzusprechen. Gleichzeitig fördern sie den direkten Austausch mit Kunden und stärken die Markenbekanntheit. Dennoch stehen viele Handwerksunternehmen bislang vor der Herausforderung, diese Kanäle systematisch und zielgerichtet zu nutzen. Als verlässlicher Partner des Fachhandwerks bietet der Stuttgarter Armaturenhersteller HANSA praxisnahe Unterstützung, damit sich Betriebe digital besser aufstellen können. In einem kostenfreien Webinar am 5. Juni geben Fachreferenten konkrete Werkzeuge an die Hand, um Social Media gezielt und erfolgreich in den Betriebsalltag zu integrieren. Alle Informationen, Updates sowie die Möglichkeit zur direkten Registrierung sind jederzeit auf der Website abrufbar.

Ob beim Einbau einer hochwertigen Design-Armatur, der Umsetzung individueller Kundenwünsche oder der Präsentation technischer Innovationen – der Arbeitsalltag von SHK-Fachhandwerkern und -Betrieben bietet spannende Einblicke, die sich ideal auf Instagram inszenieren lassen. Doch wie gelingt ein professioneller Auftritt auf der Plattform? Welche Inhalte kommen bei der Zielgruppe an? Und wie lässt sich der eigene Kanal strategisch weiterentwickeln?

Antworten auf diese Fragen liefert das exklusive HANSA-Webinar „Instagram meistern: Von der Erstellung bis zur erfolgreichen Kanalführung“, welches sich gezielt an Fachhandwerker und SHK-Betriebe richtet.

Das Seminar im Detail

Zum Auftakt des Webinars stellt Fabian Kumberger, Specialist Customer Education bei HANSA, die HANSA E-Learning Angebote vor. Anschließend übernimmt Fachreferentin Valentina Pohle, gelernte Mediengestalterin und staatlich geprüfte Designerin. Auf Instagram begeistert die professionelle Content Creatorin täglich eine wachsende Community mit stilvollen Interior- und DIY-Inhalten und weiß genau, worauf es beim erfolgreichen Auftritt in den sozialen Medien ankommt. Ihr Know-how und ihre praktische Erfahrung gibt sie nun an die SHK-Branche weiter. Teilnehmende erhalten konkrete Handlungsempfehlungen, wie sie ihren Instagram-Kanal strategisch ausrichten, ihre Fachkompetenz kreativ inszenieren und Inhalte aus dem Arbeitsalltag authentisch und zielgruppengerecht aufbereiten. Auch die sinnvolle Kombination eigener Beiträge mit Marken-Content von Hansa ist ein strategisches Mittel, um neben der Sichtbarkeit auch den Wiedererkennungswert zu optimieren. Ziel ist ein professioneller Instagram-Auftritt, der nicht nur Reichweite erzielt, sondern vor allem Vertrauen schafft und die Beziehung zu den Kunden langfristig stärkt.

HANSA als Partner des Handwerks

Als Lösungsanbieter denkt HANSA über das Produkt hinaus und unterstützt SHK-Betriebe, sich zukunftssicher aufzustellen – nun auch in der digitalen Kommunikation.