Die aktualisierte Version bietet Installateurinnen und Installateuren praktische Unterstützung – unter anderem mit Anwendungsbeispielen für die Installation der neuen Erlebnisduschen Aquahalo und Serenity Sky. Auch die kürzlich in Kooperation mit Zehnder entwickelten Handtuchwärmer sind nun in den Leitfaden integriert. Der neue Planning Guide steht ab sofort unter www.dornbracht.com/planning-guide zum Download bereit.

Inspiration und Planungssicherheit

Der praxisorientierte Leitfaden enthält insgesamt zwölf Installationsbeispiele für unterschiedliche Duschanwendungen – von der einfachen Kopfbrause über Regenbrausen mit Deckenanbindung, Schwallauslauf und Gießrohr bis hin zu anspruchsvollen Anwendungen mit Regenpaneelen oder der Horizontal Shower. Jedes Beispiel ist mit einer Installationsskizze sowie einer detaillierten Übersicht aller benötigten Artikelnummern versehen – für eine effiziente und fehlerfreie Umsetzung. Zusätzlich bietet der Planning Guide jetzt eine direkte Verknüpfung zum Showerbook von Dornbracht: Zu jeder Anwendung aus dem Showerbook findet sich darin ein entsprechendes, praxisnahes Installationsbeispiel.

Mit der Kombination aus Inspiration, Detailtiefe und Anwendungsbezug schafft Dornbracht ein hilfreiches Werkzeug für die tägliche Arbeit von Fachplanenden und Installationsbetrieben.